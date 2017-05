Freizeit Waldthurn

31.05.2017

31.05.2017

(fvo) Schon vor dem offiziellen Start des Heimatfestes ist ein kultureller Höhepunkt vorgesehen, die Ausstellung von Künstlern aus Waldthurn oder mit Waldthurner Wurzeln, von freischaffenden und akademischen Künstlern bis zu Kunsthandwerkern. 20 kreative Menschen präsentieren Werke aus Holz und Naturmaterialien, Maltechniken von Aquarell bis Acryl, Skulpturen, Keramik, Intarsien, Grafiken und Fotografien.

"Das wird eine umfangreiche und interessante Schau künstlerischer Fähigkeiten im Festort Waldthurn", erklärte Organisator Josef Forster. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Vernissage ist am Pfingstmontag, 5. Juni, um 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Der Waldthurner Jugendchor "Amicanti" mit der Leiterin Manuela Grünauer umrahmt die Eröffnung. Die Turnhalle liegt neben dem Festgelände, so dass sie allen Besuchern vor den Veranstaltungen des Heimatfestes ohne großen Aufwand ausreichend Gelegenheit für einen Besuch der Ausstellung bietet.Am Dienstag, 13. Juni um 16.30 Uhr lesen in der Schule die Autoren Georg Schmidbauer und Josef Forster aus ihren Werken kurze und humorvolle Geschichten aus Waldthurn und der Oberpfalz. Die Autoren erhielten für ihre zahlreichen fundierten Veröffentlichungen und Vorträge jeweils den Kulturpreis des Landkreises. Mit einer Auswahl aus ihren breiten Repertoire führen die beiden mit musikalischer Begleitung durch das rund zweistündige Programm. Initiiert und mitorganisiert wird die Veranstaltung von der Leiterin der Gemeindebücherei Elisabeth Meißner. (Im Blickpunkt)

Öffnungszeiten der Ausstellung

Waldthurn. (fvo) Nach der Vernissage am Pfingstmontag, 5. Juni, um 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule ist die Ausstellung der Waldthurner Künstler an sieben Tagen während des Heimatfestes für die Besucher geöffnet: Samstag, 10. Juni, 14 bis 16 Uhr; Sonntag, 11. Juni, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr; Montag, 12. Juni, 15 bis 19 Uhr; Dienstag: 13. Juni, 16 bis 19 Uhr; Mittwoch, 14. Juni, 19 bis 21 Uhr; Donnerstag, 15. Juni, 14 bis 16 Uhr; Samstag: 17. Juni, 11 bis 15 Uhr.