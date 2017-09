Freizeit Waldthurn

21.09.2017

13

0 21.09.201713

Geschichten, die den Horizont erweitern und zur Diskussion anregen, stehen bei einer Buchvorstellung in der Grundschule Waldthurn im Mittelpunkt. Die Kinder haben aber auch großes Interesse an der jungen Autorin.

Den Horizont erweitern

Lebendige Illustrationen

"Sind Sie berühmt?" wollte ein Schüler der Wolfgang-Caspar-Printz-Grundschule am Dienstag von Corinna Wallner wissen. Die junge Autorin stellte nach ihren ersten beiden Büchern, die über Tiere ("Bärs große Reise") und Märchen ("Der listige Zwerg") handelten, nun mit "Geschichten für Schulkinder" exklusiv ihr drittes Buch im Mehrzweckraum der Bildungseinrichtung vor. Die Schüler waren sehr neugierig, wie so eine Buchvorstellung ablaufen würde.Manuela Bonfissuto von der Battenberg-Gietl-Gruppe, zu der der Buch- und Kunstverlag gehört, erklärte den Mädchen und Buben, wie ein Buch produziert wird und welche Arbeit dahintersteckt. Wallner hat ihre Wurzeln auf der östlichen Seite des Fahrenbergs in Lohma. Schon als Kind stand für sie das Lesen und Schreiben im Mittelpunkt.Klar stellte sich bei der Buchvorstellung heraus, dass die sieben einfühlsamen "Geschichten für Schulkinder" zum Vorlesen oder selber und miteinander Lesen geeignet sind. "Es erweitert den Horizont der Kinder und macht sie für Probleme und Situationen anderer sensibel", schwärmte Rektorin Tanja Willax-Nickl. Mit Wallners neuem Werk können die Leser nicht nur Spaß haben, sondern über die einzelnen Geschichten auch vorzüglich diskutieren. Bei den Kurzgeschichten entstand ein "gutes Gefühl" und sie regten zum Nachdenken an. Dabei werden verschiedene Bereiche wie der sorgsame Umgang mit der Umwelt, der Natur, den Tieren und den Mitmenschen vermittelt.Zuerst las Wallner den Kindern der ersten beiden Klassen "Dora und die wahre Schönheit" vor. Weiter erzählte sie vom "Süßigkeitenladen des Herrn Nede". In der zweiten Runde, diesmal für die dritte und vierte Jahrgangsstufe, kamen "Lisa zeigt's allen" und "Max schönster Urlaub" zur Sprache. Dabei wurde aufgezeigt, dass wahre Schönheit von innen kommt und jeder besondere Talente hat. Die Botschaft: "Durch Zufall entstehen oft interessante Abenteuer, und manche Freundschaft ist mehr wert als Süßes".Es war erstaunlich, welche Details im Nachhinein bei den Kindern in Erinnerung blieben. Sie waren vom neuen Buch und der Vorlesestunde schlichtweg begeistert und hingen der Autorin, die in ihre Freizeit am liebsten mit ihrem Mann, ihren zwei Katzen, dem Hund und dem Pferd verbringt, förmlich an den Lippen.Die lebendigen Illustrationen von Andreas Reitinger aus Allkofen bei Straubing-Bogen ergänzen in liebenswerter Weise dieses reizende Buch. Der niederbayerische Künstler hatte bereits die beiden ersten Werke der Autorin gezeichnet.