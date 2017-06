Freizeit Waldthurn

20.06.2017

(fvo) "Des macht uns so schnell koiner nou", resümierte Bürgermeister Josef Beimler und dankte allen, die das Waldthurner Heimatfest zu einer Erfolgsgeschichte werden ließen. "Vergelt's Gott, dass ihr unsere 10-tägige Geburtstagsparty mitgefeiert habt", meinte der Festleiter, dessen meistgehörter Spruch der Woche aber "Ich könnt beign wie ein kleiner Bub - vor Freid" war.Euphorisch dankte er Petrus für das schöne Jubiläumswetter. "Es waren an den zehn Tagen mehr als 32 000 Besucher, angefangen von der historischen Szene über Markttreiben, Kabarett, heimatgeschichtliche Wanderung, Beachclubbing, Musikabende, Autorenlesung, Künstlerausstellung, Oldtimertreffen, Sternlauf, Raiffeisentag bis hin zum grandiosen Festzug", ergänzte zweiter Bürgermeister Roman Bauer.Es dürften um die 250 Hektoliter Fassbier und 40 Hektoliter alkoholfreie Getränke "an den Mann" gebracht worden sein. Auch das Cateringunternehmen aus Weiden machte einen mehr als zufriedenen Eindruck. "Ihr seid das hübsche Gesicht des Festes", schwärmte Beimler von den charmanten Festdamen. "Und ihr das markante Gesicht", schickte er an die Adresse der Festburschen. "Wir haben gemeinsam alles richtig gemacht". Dank ging an die Familie Riedl, die ihre Halle und das Gelände zur Verfügung gestellt hatte. "Der Mesner Sepp hätte seine Freude damit gehabt", erinnerte er an den im vergangenen Jahr verstorbenen Holzbau-Riedl-Seniorchef Josef Riedl. Beimler dankte seinen drei Festleiter-Kollegen Christian Gallitzendörfer, Josef Pflaum senior und Thomas Bergmann. Der Obertresenfelder Andreas Fritsch sorgte mit seinem Team für das nötige Ambiente, den Sound und Licht in der Riedl-Festhalle. Bauer stellte den Bürgermeister und Festleiter Beimler in den Mittelpunkt, der einen erheblichen Anteil am Erfolg des Festes hatte. Der Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß, Martin Zehent sprach von einem friedlichen, harmonischen und vorbildlichen Fest ohne Zwischenfälle.