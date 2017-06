Freizeit Waldthurn

16.06.2017

Seit einer Woche beweisen die Waldthurner ganz viel Ausdauer. Der Feier-Marathon zum Heimatfest nähert sich aber dem Ende, auch wenn es noch einige Höhepunkte gibt.

Rund 50 Kilometer auf Tour

Feuerwerk zum Abschluss

(fvo) Oldtimer-Herz was willst du mehr? Motoren röhren auf, es riecht nach einer Mischung aus Benzin und Öl, überall blitzt edles Chrom. Beim Heimatfest lädt die Marktgemeinde am Samstag, 17. Juni, zum großen Oldtimertreffen mit einem Zwischenstopp der traditionellen Sasa-Kolowrat-Rallye ein.Die Veranstaltung ist ein Muss für alle Interessierte an alten Autos, Sportwagen und Motorrädern, von denen jedes mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben muss und viele vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Die Ankunft der Fahrzeuge auf dem Festgelände rund um die Riedl-Halle ist zwischen 11 und 13 Uhr vorgesehen. Ab dieser Zeit können die Fahrzeuge besichtigt werden.Bis zum Beginn der separat geplanten Heimatfest-Oldtimer-Ausfahrt können sowohl die Fahrzeuge des Waldthurner Treffens, als auch die Oldtimer der Sasa-Kolowrat-Rallye begutachtet werden. Nachdem die tschechischen Freunde sich wieder Richtung Nachbarland verabschieden, schickt "Radio-Ramasuri"-Moderator Markus Pleyer die einheimischen Oldtimerfahrer bei der Heimatfest-Tour gegen 14 Uhr auf die abwechslungsreiche Strecke.Es beteiligen sich historische Fahrzeuge, die trotz ihres Alters noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Die Rundfahrt erstreckt sich über rund 50 Kilometer mit vier verschiedenen Wertungsstationen rund um die Marktgemeinde. Auch für Oldtimer-Traktoren ist eine Fahrt durch die Straßen des Orts geplant.Als krönender Abschluss findet gegen 16.30 Uhr die Siegerehrung mit vielen verschiedenen Preisen statt. Die Anmeldegebühr beträgt pro Fahrzeug zwölf Euro (inklusive Essens- und Getränkegutschein).Streckenbeschreibung (gelbe Wegemarkierungen): Start am Festplatz in Richtung Neuenhammer - Georgenberg - Lesslohe - Pleystein -- Oberbernrieth - Waldthurn - Obertresenfeld - Albersrieth - Remmelberg - Floß - Spielberg - Woppenrieth - Waldthurn Festplatz. Streckenbeschreibung der Traktoren-Rundfahrt (rote Wegemarkierungen): Start am Festplatz Richtung Badeweiher, auf Höhe Badeweiher nach rechts abbiegen - Am Flurkreuz nach rechts - Bernriether Straße - Bei der Kirche geradeaus fahren - Schulstraße - Festplatz"Erleben auch Sie am Samstagabend Blasmusik und Partypower mit den 'Schwindligen15 '", lädt Josef Pflaum vom Organisationsteam ein. Das Programm des "Weiß-blauen Abends" bietet ab 20.30 Uhr kernige Märsche, Polkas, virtuose Solos. Im zweiten Teil ist dann Stimmungsmusik angesagt. Im Partyteil werden die Sänger mit satten Bläsersound von einer professionellen Lichttechnik-Anlage unterstützt.Ein weiterer Höhe- und zugleich Schlusspunkt des Heimatfests ist der Sonntag, 18. Juni. Nach einem zünftigen Frühschoppen (9.30 Uhr) mit der einheimischen Trachtenkapelle setzt sich um 14 Uhr der große Historische Festzug in Bewegung. Die Aufstellung wird an der Bernriether Straße vom Rehazentrum ausgehend Richtung Fahrenberg sein.Somit können Festwagen vom Badeweiher eingeschleust werden. Bei der Kreuzung Kleber/Kickn geht es in Richtung Fahrenbergstraße. Der Festzug biegt in die Poststraße ab, Richtung "Gloser" geht es in die Vohenstraußer Straße, vorbei am neuen Rathaus und Lobkowitzschloss Richtung Hauergasse sowie anschließend den Marktplatz hinauf. Über die Neuenhammerstraße, Schulstraße zieht der Festzug in Richtung Festplatz. Aktuell haben sich 137 Verein mit Fußgruppen und davon 34 Festwagen angemeldet. 10 Kapellen begleiten das Spektakel.Nach dem ereignisreichen Gang durch Waldthurns Straßen unterhalten die "Moosbacher Musikanten " alle Beteiligten und Besucher im Anschluss in der Riedl-Festhalle. Diese werden um 19 Uhr durch ihre Musikerfreunde der einheimischen Trachtenkapelle abgelöst, die das Fest bis zum Abschluss gestalten werden. Gegen 23 Uhr erhellt ein Brillantfeuerwerk den Himmel über und um Waldthurn, das den Abschluss der zehntägigen Veranstaltung bildet.