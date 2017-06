Freizeit Waldthurn

19.06.2017

Der Festzug beim Waldthurner Heimatfest ist das Tüpfelchen auf dem i. Rund 8000 Zuschauer verfolgen am Sonntag das Spektakel.

(fvo) Zehn Tage war "Dou gemma hi" das Motto, und die Menschen kamen zu den vielen Veranstaltungen in Scharen. Beim Festzug am Sonntagnachmittag begleiteten 10 Blaskapellen 162 Gruppierungen, Festwagen und Vereine, die echte Hingucker waren. Die Trachtenkapelle Waldthurn führte an vorderster Stelle die vier Festleiter sowie den Orga-Ausschuss mit Festdamen und -burschen an. Die Festdamen waren in ihren Gewändern das erste Mal zu sehen und eine wahre Augenweide.35 Festwagen hatten am Badeweiher Aufstellung genommen und fädelten zu ihren Gruppierungen ein, die sich von Oberbernrieth Richtung Rehazentrum getroffen hatten. Ihre Begeisterung für ihren Sport zeigten die jungen Fußballer des FSV Waldthurn, die kurzerhand bis zu Beginn des Zugs ein kleines Match zum Aufwärmen auf der angrenzenden Wiese austrugen. Der Lennesriether Backofen, der Holzbau-Riedl-Festwagen, die Fahrenbergkirche, das Waldthurner Schloss oder die Burg Schellenberg schlängelten sich durch die Straßen des Orts.Auch der Lennesriether Pfingstschwanz trieb sein Unwesen. Der OWV Waldthurn zeigte auf seinem Gefährt eine historische Kartoffelernte. Eine echte Schau war auch Waltraud Kühnhauser auf ihrem Kammerwagen mit Pferdegespann. Dahinter folgten Waldthurner Gänse. Der Kleintierzuchtverein Vohenstrauß hatte ins "Gänsbürgerland" Hasen, Hennen und Tauben mitgebracht. Eine große Abordnung aus Moosbach warb für ihr Heimatfest im Juli und August.Zahlreiche Ehrengäste wurden in historischen Fahrzeugen chauffiert. Die Ehrenschirmherrn, Fürstin Elisabeth von Lobkowicz und Fürst Jaroslav von Lobkowicz, kamen im Fahrzeug des ersten tschechischen Präsidenten Tomás Masaryk zum Festgelände. Dort reichten die Plätze kaum aus, um die vielen Besucher zu fassen. In der Riedl-Festhalle war anschließend Stimmung mit der Blaskapelle Moosbach angesagt.___Weitere Bilder im Internet:

Gedenken an Alfons Gollwitzer

Lennesrieth. (fvo) Die 17. Internationale Sascha-Kolowrat-Oldtimer-Rallye startete am Samstag in Primda und bewegte sich im Laufe des Tages zum Heimatfest nach Waldthurn. Während der großen Pause an der Riedl-Festhalle machten sich Organisator Antonin Hofmeister mit seiner Ehefrau nach Lennesrieth auf, um das Grab von Alfons Gollwitzer aus Woppenrieth zu besuchen. Der Halt am Gollwitzermuseum war viele Jahre ein fester Bestandteil der Rundfahrt. "Wir trauern um unseren deutschen Freund Alfons, den bei uns jeder kannte", sagte Hofmeister.Brillanter Abschluss des HeimatfestsWaldthurn . (fvo) Der Glanz dieses Abends spiegelte den Glanz des Heimatfests wider. Mit einem großen Feuerwerk ging das "Heimatfest des Lächelns" zu Ende. Die Besucher säumten zum Abschluss am Sonntagabend um 23 Uhr den Vorplatz der Riedl-Festhalle und bestaunten das zehnminütige Brillantfeuerwerk, das Festleiter Christian Gallitzendörfer organisiert hatte. In das Feuerwerk, das an der Grubmühle "gestartet" wurde, stiegen weiße Luftballons, die einen besonderen Effekt erzielten.