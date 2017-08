Freizeit Waldthurn

13.08.2017

Ein Luftballon-Wettbewerb bereicherte im Juni das Heimatfest. Der Wind trieb die Ballons Richtung Österreich.

"Dieser erfolgreiche Wettbewerb wurde aus einer Notlösung geboren", erklärte Organisator Werner Pankotsch. Eigentlich wollten die Veranstalter LED-Ballons in den Waldthurner Himmel steigen lassen. Dies ist aber verboten. So einigte man sich auf einen Luftballon-Wettbewerb, der ein kleiner Baustein zum Gelingen des Heimatfestes war. "Werner Pankotsch hatte die Idee und betreute die Aktion zusammen mit seiner Familie", lobte Bürgermeister Josef Beimler im Beisein der drei Festleiter-Kollegen Josef Pflaum senior, Christian Gallitzendörfer und Thomas Bergmann.Der Luftballon mit dem weitesten Flug ging bis an das Länderdreieck Österreich-Slowenien-Italien in das österreichische Bad Bleiberg. Er legte dabei 354 Kilometer zurück. Hubert Stemmer aus Letzau hatte ihn steigen lassen. Sein Preis: ein LED-Fernsehgerät.Für Claudia Nürnberger aus Auerbach hatte sich der Besuch des Waldthurner Festes in jeder Hinsicht gelohnt. Ihr Ballon flog 337 Kilometer. Sie belegte den zweiten Rang und gewann zwei Zwei-Tages-Tickets für den Europapark in Rust.Der Drittplatzierte war Fabian Käs aus Waldthurn mit 272 Flugkilometern. Sein Ballon wurde auf einer Alm in der Steiermark gefunden. Er erhielt einen riesigen Bluetooth-Lautsprecher-Tower mit integriertem Subwoofer.Ihm folgte der Flossenbürger Matthias Frischolz, der das gleiche Soundgerät mit einer Flugweite von 221 Kilometern erhielt. Die weiteren Platzierungen: Fabian Lämmlein aus Vohenstrauß (Preis: Akkuschrauber, Flugkilometer: 220 Flugkilometer), Andreas Helm aus Wildenau (FC-Bayern-München-Trikot, 210), Josef Schwab aus Spielberg (Kugelgrill, 200), Marlies Beimler aus Altenstadt/Vohenstrauß (Einkaufsgutschein der Firma Nübler, 181), Markus Bauriedl aus Waidhaus (Einkaufsgutschein Firma Nübler, 171), Manuela Gollwitzer aus Waldthurn (LogiLink-Power-Bank, 163), Alexander Striegl aus Vohenstrauß (LogiLink-Power-Bank, 148).