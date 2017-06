Freizeit Waldthurn

Die vielen Autos knattern, röhren und rauchen. Es riecht nach Benzin und Öl, in den Straßen blitzt im Sonnenschein immer wieder Chrom auf.

(fvo) Die Heimatfest-Oldtimerorganisatoren Roman Bauer, Dieter Malzer und Horst Pleyer hatten alle Hände voll zu tun, um die drei Oldtimerausfahrten, die aus Tschechien kommende Sasa Kolowrat-Rallye, die eigene Oldtimer-Ausfahrt der Kategorie Pkw/Motorräder und Traktoren in die richtige Bahnen zu lenken.Der Tag war mehr als gelungen, dazu trugen auch die fünf Musiker der "Eslarner Zoiglblosn" ihren Teil bei. Etwas verspätet legte die Sasa-Kolowrat-Rallye Zwischenstopp am Festgelände ein.Bei dem 1927 verstorbenen Alexander Graf Kolowrat, genannt "Sascha", handelt es sich um einen Angehörigen eines bekannten alten tschechischen Adelsgeschlechts. Zu Ehren des Autobauers veranstaltet der tschechische Auto-Moto-Club Cesky Les bereits seit 17 Jahren die Sascha-Kolowrat-Fahrt.Insgesamt 120 Fahrzeuge waren bei der Rallye dabei und legten am Festplatz in Waldthurn eine Pause ein. Das älteste Gefährt, ein Protos-Feuerwehrauto, Baujahr 1924, wurde von den vielen Besuchern bestaunt. Wunderschön präsentierte sich ein Citroen BV, den früher in alten Filmen immer die Gangster gefahren hatten. Der Pilsener Petr Bartl fuhr einen imposanten Rolls Royce aus dem Jahr 1953. Dieses Fahrzeug ist den älteren Fernsehzuschauern von der Sendung "Graf Yoster gibt sich die Ehre" bekannt. Nach der Möglichkeit einer Besichtigung verabschiedeten sich die tschechischen Freunde wieder Richtung Nachbarland.Insgesamt 100 deutsche Fahrzeuge waren am Platz anschließend zu bestaunen. Moderator Markus Pleyer schickte die insgesamt 69 deutschen Fahrzeuge, davon die Hälfte Traktoren, launig und sehr unterhaltsam auf die Heimatfest-Ausfahrt. Es beteiligten sich historische Fahrzeuge, die trotz ihres Alters noch lange nicht "zum alten Eisen" gehören.Die Rundfahrt für Pkw und Motorräder, die mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben, erstreckte sich über mehrere Kilometer mit vier verschiedenen Wertungsstationen rund um den Markt Waldthurn. Der Albersriether Josef Beimler fuhr mit seinem Simson-Motorrad Schwalbe den Kurs, Johann Reindl aus Vohenstrauß mit seinem "eineinhalb hellblauen VW-Käfer". Bei einem Manta durfte auch der obligatorische Fuchsschwanz nicht fehlen."65 Jahre und kein bisschen leise", schickte Pleyer einen Fahr-Traktor auf den kurzen Rundkurs. "Mir hat heute diese Traktorausfahrt, vorbei am Badeweiher und durch den Markt in der Gemeinschaft besonders gefallen", meinte ein junger Traktorführer mit öligen Händen. Der Tag war mit den vielen Oldtimern, egal ob Pkw, Lkw oder Motorrädern, so wie das ganze Heimatfest überragend", meinte Organisator Roman Bauer. Die Ausfahrt gewann schließlich der Lokalmatador Karl Frischholz aus Lennesrieth, der in seinem Daimler 200 D die Strecke bewältigte und viel Geschick und die richtigen Antworten parat hatte. Ihm folgte Albert Burger, der für die Feuerwehr Vohenstrauß mit dem Feuerwehr-Volkswagen 21 F unterwegs war. Der 3. Rang ging schließlich an Johannes Janker aus Georgenberg (VEB Sachsen - Trabant).Es folgten noch Pokale in den verschiedensten Kategorien wie beispielsweise der PS-stärkste Pkw von Christian Zitzmann aus Weiden (350 SL - 200 PS) oder der stärkste Traktor, der 125-PS-Schlüter von Siegfried Kaiser aus Moosbach.