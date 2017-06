Freizeit Waldthurn

11.06.2017

14

0 11.06.201714

Belagerungszustand herrscht am Samstag in Waldthurn. Neben den Handwerkern hat auch eine besondere Security-Gruppe alles unter Kontrolle.

Opa schnitzt mit Enkel

Der letzte Schmied

(fvo) Festleitung und Organisatoren hatten ein Grinsen im Gesicht und waren zugleich überwältigt. Beim Historischen Markttreiben war nach dem Regen am Freitag eitel Sonnenschein bei Wetter und Gemüt angesagt. "Es waren bestimmt 6000 Besucher heute in Waldthurn auf den Beinen", resümierte stellvertretender Festleiter Josef Pflaum.Angefangen vom Haus der Bäuerin bis zum Kartoffel- und Landmaschinenmuseum von Johann Frischholz zog sich das Markttreiben von der Bahnhofstraße über den Marktplatz in die Vohenstraußer Straße. "Herold" Horst Pleyer trat mit seinem Gefolge am Kriegerdenkmal auf und gab zur Markteröffnung die Ordnung bekannt. Als Fanfarengruppe fungierten dabei die "Hulzstoussboum".An diesem Tag brachten sich überwiegend Bürger aus der Marktgemeinde ein und versorgten oder unterhielten die Gäste. Musikalisch hatten hatte unter anderem die "Domažlická dudácká kapella" das Kommando. Nicht fehlen durften das "Affenpasstrio", die Veeh-Harfengruppe Waidhaus, die Musikschule Stefan Karl sowie Basti Bäumler und Johannes Pflaum. Der 88-jährige Albert Wüst aus Oberbernrieth schnitzte mit seinem zwölfjährigen Enkel Wolfgang Holzrechen. Maria Gmeiner aus Woppenrieth präsentierte am Spinnrad, wie Schafwolle zu Wollfaden gesponnen wird. Im Museum von Hans Frischholz zeigte Sohn Paulus den Interessierten eine "Kleegeige" zum Aussähen von Kleesamen.Für die Sicherheit sorgten die "Historisch Hochfürstlich Lobkowitzische Grenadiergarde der Gefürsteten Grafschaft Sternstein", die souverän Streife ging. Er war 1966 der letzte Auszubildende als Schmied im Landkreis, der "Schmied-Albert" der eigentlich Albert Völkl heißt und in Spielberg wohnt. Der gelernte "Schmid und Instandsetzer von forst- und landwirtschaftlichen Maschinen" zeigte mit Stefan Fuhrich aus Wampenhof in der Schmiede von Dietmar Neuhaus, wie man Meißel, Kleiderbügel oder auch Flaschenöffner am Amboss herstellt. Selbstverständlich durften die Waldthurner Schnitzer an diesem Tag nicht fehlen.Hinter dem Rathaus hatte sich eine Vielzahl der Riedl-Zimmerer eingefunden, die Balken per Hand bearbeiteten. Der Lennesriether Schäfer Peter Müller befreite innerhalb von 13 Minuten das Schaf "Bimpfi" von seiner fünf Kilogramm schweren Wolle. Auch das Oldtimermuseum in Woppenrieth hatte geöffnet. Christoph Ertl zeigte die Stücke seines verstorbenen Opas Alfons Gollwitzer. In Lennesrieth luden die Dorfbäckerinnen am Veinhof ein. Marianne Pausch lud in die Töpferstube.