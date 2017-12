Freizeit Waldthurn

Eigentlich sei es "keine richtige Ausstellung", meint Klaus Hirn. Schließlich gehe es nicht darum, Wissen zu vermitteln. Trotzdem könnte es sich durchaus lohnen, die Schau über Niklaus von der Flüe zu besuchen.

Öffnungszeiten Die Wanderausstellung über Niklaus von der Flüe gastiert noch bis Mittwoch 13. Dezember, in Johannisthal. Der Besuch ist täglich von 8 bis 17.30 Uhr möglich. Gruppenführungen sind bei KLB-Kreisseelsorger Franz Winklmann, 09681/9197526, zu erfragen.

Johannisthal. "Das Landvolk ist ein unternehmungslustiges Volk". Diese Feststellung trafen die vielen Besucher der Kreisversammlung der Katholischen Landvolkbewegung (KLB), Kreis Neustadt, im Exerzitienhaus Johannisthal. Grund dafür, die Versammlung von Ilsenbach dorthin zu verlegen, war die Wanderausstellung "Lebst du dein Leben?" der KLB zu "600 Jahre Niklaus von der Flüe".Der geschäftsführende Bildungsreferent der KLB Regensburg, Klaus Hirn, führte die mehr als 50 Teilnehmer durch die Ausstellung und erklärte das Konzept. Es gehe darum, "sich mit der Person Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee auseinanderzusetzen". Man habe die drei Themenbereiche "Ausstieg", "Partnerschaft" und "Frieden" herausgearbeitet - und festgestellt, dass das Beispiel von Bruder Klaus topaktuell sei. "Was ist das für eine Ausstellung, wo immer wieder viele Fragen gestellt werden?", zitierte der Referent Kritiker. Mit diesen Fragen werde der Einzelne direkt angesprochen, erklärte Hirn. So zeigte der Referent neben Infotafeln auch die begehbare Klause und eine Hörstation. Musikalisch begleitete die Führung und den anschließenden Gottesdienst mit Landvolkpfarrer Franz Winklmann das Ensemble "Vocalista ad hoc" aus Erbendorf. "Bruder Klaus ist ein Vorbild für uns alle", meinte Winklmann.KLB-Kreisvorsitzender Manfred Kellner eröffnete die KLB-Kreisversammlung. Edith Uschold berichtete für den Ortsverband Burkhardsreuth über die vielen Aktivitäten, unter anderem den Ausflug zum ehemaligen Diözesan-Landvolkpfarrer Holger Kruschina nach Roding. Gabi Kellner-Hirschmann ließ das Jahr der Gruppe Kirchendemenreuth Revue passieren: angefangen von einem Kasperltheater über einen Heilfastenkurs bis hin zu den Referaten "Gesunde Füße" und "Das Große Glück".Für die Familiengruppe Waldthurn sprach Silvia Stahl unter anderem über einen "Holzapfel-Familienkreuzweg" oder auch die Beteiligung am Heimatfest "800 Jahre Waldthurn" mit einem Modell der Waldthurner Bruder-Klaus-Kapelle. Elisabeth Gleißner zeigte die Tätigkeiten der "Jungen Gruppe" Altenstadt/WN mit dem Waldadvent oder auch Bowling auf. Über den Evensong am St. Quirin und die Blues-Sommerserenade informierte Sabine Kuran für das Püchersreuther Landvolk. Stellvertretende Kreisvorsitzende Angela Stangl aus Wöllershof ließ das umfangreiche Jahr des Kreisverbands mit vielen Themen wie dem Neustädter Bauernmarkt, die Wallfahrt nach Flüeli oder auch das Konzert von Hubert Treml in Dietersdorf vorbei ziehen. Vorsitzender Kellner wies auf den Einkehrtag am 27. Januar in Speinshart und den Fraueneinkehrtag am 17. Februar in Johannisthal hin.Landvolk-Kassenmanager Willi Kellner aus Oberlind freute sich über eine gut gefüllten Kasse. So habe man bereits 100 Euro für die Bruder-Klaus-Kapelle in Dietersdorf und 300 Euro für Pfarrer Martin Rupprecht in Wien gespendet. Manfred Kellner übergab an Klaus Hirn 600 Euro für das KLB-Projekt "Senegal - Hilfe zur Selbsthilfe". Mit Kellner (Albersrieth) und Sabine Kuran (Püchersreuth) sei der Neustädter Verband im KLB-Diözesanverband gut vertreten, stellte der Bildungsreferent fest.