Konzert in Waldthurn

15.06.2017

Eine solche Besuchermasse hatte die Riedl-Festhalle noch nicht gesehen. Fans aus der ganzen Oberpfalz fielen am Mittwochabend regelrecht in Waldthurn ein. Die "Troglauer Buam" begeisterten zum Heimatfest Einheimische und Angereiste.

Die Halle war ein Tollhaus, und die sechs Vollblutmusiker hatten mit ihrer "Heavy Volxmusic" die über 2000 Besucher im Griff. Es wurde geklatscht, gesungen und getanzt. Die Bänke und Tische wurden komplett von den jungen und alten Dirndl- und Lederhosenträgern zu Stehplätzen umfunktioniert. Einer der bekanntesten Titel, "Haberfeldtreiber", der mittlerweile fast in jedem Festzelt gespielt wird, durfte bei der gut gewählten Liedermischung nicht fehlen. Bei Drafi Deutschers "Marmor, Stein und Eisen bricht", der "Schwarzen Natascha" oder auch beim "Troglauer-Song" flippten die Feierwütigen förmlich aus. Auch am Festhallenvorplatz war die Stimmung hochsommerlich ausgelassen. Der Hit "Ich und mein Holz" passte perfekt in die Festhalle, wo nach dem Heimatfest wieder Holzhäuser gefertigt werden.