Freizeit Waldthurn

11.06.2017

46

0 11.06.201746

(fvo) Nach der Aufführung einer Historischen Szene am Freitag am Lobkowitzschloss, bei der Petrus einige Regentropfen auf das Waldthurner Land schickte (wir berichteten), ging ein langer Trauerzug zum Kriegerdenkmal an der Pfarrkirche. Dort gedachte man der Verstorbenen. Die vier Fackelträger der Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft Waldthurn sorgten für einen würdigen Rahmen.

Familientag Das Heimatfest hat für heute einen Familientag im Programm. Zunächst ist um 14 Uhr in der Pfarrkirche ein Gottesdienst. "Um halb Vier komm' ich zu Dir" heißt es ab 15.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen mit der Musikschule Stefan Karl sowie den Waldthurner Chören "Canti-Kids" sowie "Amicanti". (fvo)

Anschließend ging es zur Riedl-Festhalle. Einmal mehr zeigte die Trachtenkapelle Waldthurn an diesem Abend ihr außergewöhnliches musikalisches Können. Festdamen und -burschen nahmen die vielen Gäste am Eingang mit frenetischem Applaus in Empfang. Bürgermeister Josef Beimler begrüßte die Besucher, unter anderem die Ehrenschirmherrn, das Fürstenpaar Elisabeth von Lobkowicz und Jaroslav von Lobkowicz, sowie den Schirmherrn Landrat Andreas Meier. Aus Regensburg war Regierungspräsident Axel Bartelt angereist.Nach den Grußworten übernahm die "Münchner Zwietracht" das Kommando. Auch viele Gäste aus Moosbach waren in Vorfreude auf ihr Heimatfest Ende Juli/Anfang August nach Waldthurn gekommen. Geradezu euphorisch war die Stimmung, als die Waldthurner Festdamen zu fetzigen Rhythmen, die Josef "Bichte" Arnold zusammengestellt hatte, eine Tanzchoreografie auf die Tanzfläche brachten. Die Showeinlage hatten Julia Pankotsch, Sandrina Dobmeier, Mareike Prößl, Nina Bergmann und ihre Schwester Sophia einstudiert. Voll auf die Ohren gab es am Samstagabend beim Auftritt der jungen "Powerkryner" aus Österreich. Die Truppe aus der Alpenregion überzeugte total.