29.11.2017

Im Heimatmuseum hat der OWV viele Exponate der "Häuser im alten Waldthurn" ausgestellt. Nun sind weitere Modelle hinzugekommen

"Mein Schwager hat diese Modelle in den 50er und 60er Jahren originalgetreu nach den Häusern im Markt gefertigt", erklärte Josef Müllner. Der "Siffertn-Sepp" hatte schon vor zehn Jahren mit Schwiegersohn Martin Kraus die drei Häuser und zwei Kirchen aus dem mittlerweile abgerissenen alten Rathaus gerettet, seither in seinem Haus aufbewahrt und ausgestellt.Der aus Waldthurn stammende Kaminkehrermeister Josef Müller ("Kappl-Sepp"), der im oberbayerischen Laufen wohnte, hat den Waldthurner Marktbereich in Kleinformat nachgebaut und damals eigentlich dem Oberpfälzer Waldverein (OWV) vererbt. Diese Modelle gerieten aber in Vergessenheit. "Ich will, dass nun diese wunderschönen Stücke im Museum zusammengeführt werden", erklärten Müllner, sein Schwiegersohn Martin und Enkel Jonas Kraus einhellig. Es handelt sich um das Modell der Pfarrkirche St. Sebastian vor dem Jahr 1982/83, die Wallfahrtskirche Fahrenberg, das Hamüllschreiner-Haus am Marktplatz 16, das Siffert-Haus in der Vohenstraußer Straße und das Kickn-Gasthaus in der Bernriether Straße.Die OWV-Vorsitzenden Petra Reil und Roman Bauer freuten sich, dass man wieder einige Gebäude mehr als Mosaiksteinchen zusammenfügen konnte und nun die Ausstellung im Museum an der Vohenstraußer Straße noch imposanter sei. Lucia Mäckl stellte 2016 den Nachbau des alten Schlosses das damals die "alte Post" und "Krankenschwesternstation" beinhaltete, als Dauerleihgabe zur Verfügung.Ihre Mutter Anna Bergler hatte vor Jahrzehnten vom "Kappl-Sepp" einen Nachbau des alten Schlosses geschenkt bekommen. So konnte nun mit den fünf neuen Exponaten weitere Puzzleteile des Markts zusammengefügt werden.