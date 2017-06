Freizeit Waldthurn

07.06.2017

Seit Monaten fiebern die Waldthurner diesem Datum entgegen. Der Startschuss für das Heimatfest zum 800-jährigen Bestehen fällt am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr beim Schloss Lobkowitz. Mit der Aufführung einer historischen Szene wird dabei an die Markterhebung Waldthurns vor 500 Jahren erinnert.

Nach dem Schauspiel gedenkt um 19.45 Uhr die Festgemeinschaft vor dem Kriegerdenkmal am Marktplatz der Toten. Danach geht es zum Festplatz in die Riedl-Festhalle, wo das erste Fass Bier angezapft wird und die "Münchner Zwietracht" auf der Bühne steht.Ausnahmenzustand herrscht auch am. Von 10 Uhr bis 18 Uhr ist ein Historisches Markttreiben mit Seilzieherturnier angesagt, am Abend spielen die "Powerkryner" in der Festhalle.Der, beginnt um 8.15 Uhr mit einem Kirchenzug . Dem anschließenden Gottesdienst (8.30 Uhr) umrahmt der extra gegründete "Heimatfestchor" mit Mozarts anspruchsvoller Spatzenmesse. Beim Frühschoppen spielt die Trachtenkapelle Waldthurn auf, und am Nachmittag steigt mit dem "Waldthurner Blechhaufen" der Nachwuchs der Trachtenkapelle auf die Bühne. Um 19 Uhr ist gibt die "Original Waidhauser Blasmusik" ihr Gastspiel.Ein Familientag ist der. Zunächst beginnt um 14 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche. "Um halb Vier komm ich zu Dir" heißt es ab 15.30 Uhr mit der "Musikschule Stefan Karl" und den Chören, "Canti-Kids" sowie "Amicanti".Als ausgewiesener Heimatexperte gilt der Oberbernriether Georg Schmidbauer. Am, um 14 Uhr führt er bei einer Heimatgeschichtlichen Wanderung durch Waldthurn (weiterer Termin: Freitag, 16. Juni, 14 Uhr). Die Eröffnung der Kunstausstellung und Vernissage in der Turnhalle der Grundschule mit 19 Künstlern war bereits am Pfingstmontag. Sie ist während des Heimatfests immer wieder geöffnet. Am Dienstag ab 16.30 Uhr lesen im Zuge dieser Ausstellung die Autoren Georg Schmidbauer und Josef Forster kurze und humorvolle Geschichten aus Waldthurn und der Oberpfalz . Die beiden erhielten für ihre zahlreichen fundierten Veröffentlichungen und Vorträge jeweils den Kulturpreis des Landkreises. Wirtshauskabarett servieren ab 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) "Knedl und Kraut" .Die "Troglauer Buam" wollen am, ab 21.30 Uhr die Fans mitreißen (Einlass 19.30 Uhr).Nach der Fronleichnamsprozession am, ab 8 Uhr steht die "Trachtenkapelle Waldthurn - Die Alt'n" auf der Bühne. Für das "Beachclubbing" (21 Uhr) mit DJ Florian Weiss wird an diesem Tag die Festhalle komplett umgebaut. Wer Badeklamotten trägt, spart sich die drei Euro Eintritt.Amwerden viele Menschen von fünf verschiedenen Ablaufstellen Richtung Festplatz beim "Waldthurner Sternlauf" unterwegs sein. Startschuss für alle ist um 17 Uhr. Nach der anschließenden Nudelparty spielen die "Südwind-Buam" beim Raiffeisentag auf.Das große Oldtimertreffen beginnt am, um 11 Uhr am Festplatz. Sogar die tschechischen Gäste der Sasa Kolowrat-Rallye werden am Fuße des Fahrenberg Station machen. Gegen 14 Uhr startet die Ausfahrt der Autos, Motorräder und Traktoren. Beim gleichzeitigen Tag der Vereine trumpft die "Zoigl Blos'n Eslarn" in der Festhalle ab 13 Uhr auf. Auch werden verschiedene ehemalige Schulklassen der Jahrgänge 1941 bis 1947 und 1957 an diesem Tag auf ihre gemeinsame Schulzeit anstoßen. Ab 20.30 Uhr spielen die "Schwindligen 15" beim Weiß-blauen Abend auf.Schlusstag des Heimatfests ist der. Nach einem Frühschoppen (9.30 Uhr) mit der Trachtenkapelle setzt sich um 14 Uhr der große "Historische Festzug" in Bewegung. Anschließend unterhalten die Moosbacher Musikanten , und am Abend bestreitet die Trachtenkapelle Waldthurn das Finale. Gegen 23 Uhr erhellt dann ein Brillantfeuerwerk den Himmel über WaldthurnWährend des Fests gibt es einen Ballonwettbewerb mit vielen Preisen. Sobald die 800 Ballons (Startgebühr: 3 Euro) vergriffen sind, ist der Wettbewerb vorerst abgeschlossen