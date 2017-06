Freizeit Waldthurn

Eine Veranstaltung mit besonderem Reiz geht am Sonntag, 25. Juni, in Waldthurn über die Bühne. Im Nachgang der 800-Jahr-Feier öffnen einige Bürger und Einrichtungen ihre Gartentüren. Für ausreichend Verpflegung ist gesorgt.

Zahlreiche Hingucker

Kirche geöffnet

Schmackhaftes Angebot Der zeitliche Ablauf und die Versorgung am "Tag der offenen Gartentür" am Sonntag in Waldthurn im Überblick: 8.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst in St. Sebastian.



10 Uhr: Lennesriether Schulgarten Getränkeausschank und gegrillte Forellen (Dorfgemeinschaft Lennesrieth), Kaffee und Kuchen (Garten- und Blumenfreunde Lennesrieth), Schnitzel und Kartoffelsalat (Löwenfreunde Waldthurn/Vohenstrauß) Bratwürste und Grillfleisch (Siedlergemeinschaft Waldthurn).



11 Uhr: Das Reha-Zentrum Oberpfalz bietet eine Schaschlikpfanne an. 13 Uhr: Am Dorfplatz Spielberg gibt es Süßes und Herzhaftes (Dorfgemeinschaft Spielberg). (fvo)

(fvo) Der Unterausschuss des Heimatfests mit Maria Striegl, Elisabeth Käs, Erna Gollwitzer, Bernhard Unger, Manfred Kuhn und Markus Schön sowie Elisabeth Sittauer vom Reha-Zentrum organisiert von 10 bis 17 Uhr einen "Tag der offenen Gartentür". Um 8.30 Uhr beginnt in der Pfarrkirche St. Sebastian der Kirchweihgottesdienst, danach folgt das Pfarrfest beim Pfarrheim.Folgende Vereine und Institutionen sind beteiligt: Pfarrgemeinderat, Reha-Zentrum, Löwenfreunde, Siedlerbund, Garten- und Blumenfreunde, die Dorfgemeinschaft Lennesrieth und die Dorfgemeinschaft Spielberg. Die Garten- und Blumenfreunde haben im "Lennesriether Freizeitpark" eine Pflanzenbörse organisiert. Der Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege betreibt einen Infostand. Der Hofladen Müller informiert mit einem Verkaufsstand zum Thema "Rund ums Schaf - vom Lammfell bis zur handgesiedeten Seife". Das Reha-Zentrum Oberpfalz an der Bernriether Straße 26 zeigt im hinteren Teil des Grundstücks ein kleines Naturparadies. Ein naturnaher Teich bildet das Zentrum des Gartens. Im Vorgarten von Andrea und Jürgen Götz, Hopfengarten 1, sind Buchskugeln und Bodendecker zu finden. Dem Straßennamen angemessen, gibt es an der östlichen Grundstücksgrenze ein Hopfenspalier. Im südlichen Teil befindet sich die Naschecke mit Beerenobst. Es werden Getränke aus Früchten des Gartens angeboten.Anna und Josef Dobmeier, Schäferei 3, präsentieren ihr mit Natursteinen angelegtes Hanggrundstück. Klaudia und Karl Frischholz, Bahnhofstraße 21, zeigen ihren naturbelassenen Siedlungsgarten am steil abfallenden Hang mit Sicht auf den Luhebach. Der Mittelpunkt ist ein großer Teich mit Wasserpflanzen.Ein parkähnliches Grundstück gibt es bei Lydia und Gustav Moissl, Haselranken 5, zu bewundern. Ein Blickfang ist der riesige Gartenteich mit Schwimmzone. Eine besondere Attraktion ist das große Spalier aus Zieräpfeln. Ermelinde und Richard Steiner, Lennesrieth 16 a, haben ihren schmucken Garten mit viel Liebe angelegt. An der West- und Nordseite bildet ein Grüngürtel aus heimischen Blütensträuchern und Bäumen eine natürliche Abgrenzung zu Nachbarn und Straße. Auf Granitwegen gelangt man in die verschiedenen Bereiche, wie Heide, Gemüsebeeten oder zu den Weißblühern. Das große Hanggrundstück der Familie Völkl, Spielberg 13, besticht durch Buchskugeln, Ziersträucher sowie zahlreiche Bodendecker an jeder Seite des gesamten Areals. Viele Stauden, Rosen und Rhododendron-Büsche bereichern diesen Garten.Der Kirch- und Dorfplatz in Spielberg, ist am Rand mit Azaleen-Büschen, Bodendecker- und verschiedenen Edelrosen bepflanzt. Die Kirche ist zur Besichtigung geöffnet.Rita und Alfons Schmid, Spielberg 1, präsentieren ihre Hofstelle mit romantischem Innenhof und altem Granitpflaster vor dem Wohnhaus. Der Bauerngarten mit Gemüsebeeten, Gewächshaus und Grün befindet sich gegenüber der Hofstelle.