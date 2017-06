Freizeit Waldthurn

21.06.2017

21.06.2017

Gartenbesitzer öffnen wieder ihre Pforten für Gäste. Denn am Waldthurner Kirchweihsonntag, 25. Juni, ist von 10 bis 17 Uhr wieder der Tag der offenen Gartentür. Offiziell eröffnet wird er beim Pfarrfest im Pfarrheim in Anschluss an den Kirchweihgottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian in Waldthurn. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege freut sich, dass im Landkreis Neustadt/WN acht Gartenbesitzer in der Gemeinde Waldthurn ihre Gartenparadiese öffnen. Sie präsentieren etwa Spaliere aus Zieräpfeln, Streuobstwiesen, große Haselnusshecken aus verschiedenen Sorten als Sicht- und Schallschutz, üppigen Blumenschmuck an Fenstern, Bodendecker oder auch einen Gartenteich mit Schwimmzone.

Und das sind die Gärten, die geöffnet sind: Garten im Reha-Zentrum Oberpfalz (Bernriether Straße 26), der Garten von Andrea und Jürgen Götz (Hopfengarten 1), Anna und Josef Dobmeier (Schäferei 3), Klaudia und Karl Frischholz (Bahnhofstraße 21), Lydia und Gustav Moissl (Haselranken 5), Ermelinde und Richard Steiner (Lennersrieth 16a), Maria und Albert Völkl, Christine und Christian Völkl (Spielberg 13), Kirch- und Dorfplatz Spielberg sowie Rita und Alfons Schmid (Spielberg 1).Organisiert hat diesen Tag im Zuge der 800-Jahr-Feier von Waldthurn der Unterausschuss.