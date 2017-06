Freizeit Waldthurn

25.06.2017

54

0 25.06.201754

(fvo) Am gestrigen Sonntag warfen unzählige Besucher im Rahmen der "Erfolgsgeschichte Waldthurner Heimatfest 2017" in insgesamt acht Gärten einen Blick hinter den Gartenzaun. So unterschiedlich diese Gartenparadiese auf den ersten Blick waren, hatten sie eines gemeinsam: Es sind kleine Oasen der Schönheit der Natur.

Warum den in die Ferne schweifen, sieh das Gute liegt so nah! Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege freute sich, dass im Landkreis Neustadt/Waldnaab die Gartenbesitzer in Waldthurn, Spielberg und Lennesrieth ihre Gärten öffneten. Der Gartenbau-Vorsitzende Albert Nickl aus Speinshart meinte, dass Gärten das Herz unserer Heimat seien. So begegneten sich viele Menschen im Grünen und holten sich dabei Inspirationen für den eigenen Ort der Freude.