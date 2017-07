Freizeit Waldthurn

27.07.2017

0 27.07.2017

Eigentlich wollte er nur zum jährlichen Abschlusstreffen mit dem pädagogischen Team und Kita-Personal kommen. Auf ihn wartet aber eine große Überraschung, und Pfarrer Marek Baron wirkt etwas perplex.

Wurst und Weißbier

Ab 1. September alles neu

Die mehr als 50 Mädchen und Buben der Kindertagesstätte (Kita) St. Josef freuten sich mit den Eltern auf ihren Pfarrer, um ihn kurz vor Ende des Kita-Jahres von seiner Pfarrei nach Maxhütte zu verabschieden. Der sichtlich beeindruckte Geistliche benötigte einige Minuten, um das Gebotene richtig einordnen zu können. "Danke, dass du bei uns warst", sangen die Kleinen voller Inbrunst. Sie freuten sich über die schöne Zeit, die religiösen Feste, die Freundschaft, ein nettes Lächeln und auch über jedes gute Wort. "Wir hoffen, dass wir uns mal wieder sehn."Leiterin Sonja Kick meinte, dass es kaum zu glauben sei, dass mittlerweile 17 Jahre vergangen seien. Obwohl oft größere Probleme in der Vorschuleinrichtung auftraten, habe man diese gemeistert. Gemeinsam habe man vieles geschaffen und erlebt. "Doch nun ist die Zeit vorbei, denn der Abschied naht herbei. Dein Dasein in Waldthurn endet leider, doch wir ackern hier ohne dich weiter", sagte die Kita-Chefin.Anschließend überreichten die Kinder an den erfreuten Geistlichen kleine "Überlebenspakete" für die ersten Tage in Maxhütte, der neuen Arbeitsstelle des Pfarrers: Wurstspezialitäten aus Waldthurn, Süßigkeiten oder einige Flaschen Weißbier, die die Buben brachten, damit er an der neuen Stelle nicht verdurstet. Das Kita-Team verabschiedete sich sehr persönlich und überreichte eine Fotocollage, auf der alle Kinder abgebildet waren.Auch Elternbeiratsvorsitzende Sandra Baier und ihr Team ließen es sich nicht nehmen, dem Geistlichen Danke zu sagen. Nachdem Baron seinen "Überlebenskorb" gepackt hatte, meinte er, dass man neben den schönen Momenten oft schon eine beschwere Zeit gehabt habe, die man aber freundschaftlich bewältigt habe. "Ab 1. September wird für euch aber auch für mich alles neu." Kirchenpfleger Max Kick blickte hinsichtlich seiner Zusammenarbeit mit Baron auf wenig Differenzen zurück.Beim Kita-Jahresabschluss sah Baron seinen Abschied als Neubeginn und Chance. Kick sprach von einem "feierhaften", aufregenden Kita-Jahr und dankte "dem klasse Elternbeirat". Besonders erwähnte sie Alfons Reger, der sich für das Tschechisch-Projekt engagiert hatte. Sie vergaß auch nicht Anita Wüst aus Oberbernrieth, die "Bastelmaterial und vieles mehr" Verfügung stellt.Die Kinder besuchen auch regelmäßig die Pfarr- und Gemeindebücherei, dafür dankten Kick Elisabeth Meißner und Maria Pleyer. Ein wichtiger Bestandteil der Tagesstätte sei "Lese-Oma" Erika Gollwitzer. Verabschiedet wurde auch Erzieherin Beate Schuch aus Vohenstrauß, die künftig wieder in Pleystein ihrem Erziehungsauftrag nachgehen wird.