28.07.2017

Gute Nachrichten hat Bürgermeister Josef Beimler in der Marktratssitzung zu verkünden: Der Bebauungsplanentwurf zum Wohngebiets am "Hirmersbühl" liegt am Sitzungstag vor - mit Umweltgutachten und "allem Drum und Dran".

Um den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan-Entwurf fassen zu können, wurde die Tagesordnung geändert, um dann einstimmig den Beschluss zu fassen. "Endlich geht etwas vorwärts", freute sich Beimler. Es schließt sich dann nach Bekanntmachung die Auslegung und die weitere Behördenbeteiligung an.Zum Projekt "Lebendige Bäche in Bayern" hatte Projektbearbeiterin Sandra Siebert vom Landesbund für Vogelschutz viele kleine, ökologisch wertvolle Maßnahmen vorgelegt. Für den Sandbach und den Vockhofbach soll mit den betroffenen Landwirten eine Bestandsaufnahme gemacht und nicht mehr genutzte Verrohrungen entfernt beziehungsweise die für die Überquerung notwendigen Verrohrungen schrittweise durch überdimensionierte Rohre ersetzt werden, um so die lineare Durchgängigkeit wieder herzustellen.Auch der verrohrte Teil der Luhe soll soweit wie möglich wieder an der Oberfläche fließen können. Hier stellt die geplante Maßnahme eine wesentliche Umgestaltung des Gewässers dar und erfordert ein Planfeststellungsverfahren. Die Teilnahme am Bewerbungsverfahren für das EFRE-Programm "Investition in Wachstum und Beschäftigung" mit den Projekten Lobkowitz-Schloss und Gemeindehaus (ehemaliges Schwesternhaus) befürwortete das Gremium ebenfalls einstimmig.In einem detaillierten Bewerbungsbogen wurden der Ist-Zustand der beiden Gebäude und die geplanten Maßnahmen beschrieben. "Beim Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) wurden wir leider aufgrund der Finanzkraft der Gemeinde nicht berücksichtigt", war Beimler immer noch enttäuscht. Die EFRE-Strukturförderung wäre für die Maßnahmen wie geschaffen, meinte er.Auch am Wettbewerb "LandKultur"" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nimmt die Marktgemeinde teil. Dazu gehören Projekte aus den Bereichen der bildenden Kunst, Literatur, darstellende Künste, Musik, kulturelles Erbe soweit Kombinationen dieser Sparten. Ausgewählte Vorhaben können eine Förderung in Höhe von bis zu 100 000 Euro erhalten. Nikolaus Globisch nannte die Teilnahme als "sehr sinnvoll". Zur Ausschreibung des Mehrzweckfahrzeugs (MZF) der Feuerwehr Waldthurn gab es noch keinen Beschluss. Die Angebotseinholung muss aus zuschussrechtlichen Gründen unter anderem "produktneutral" vorgenommen werden.Dies bedeutet, dass die Leistungsverzeichnisse nicht auf bestimmte Bewerber zugeschnitten sein dürfen. Damit die Ausschreibung zügig voranschreiten kann, stimmten die Markträte dafür, dass Bürgermeister und Fraktionssprecher mit der Feuerwehr diese erneut vorbereiten und an die Anbieter verschicken.