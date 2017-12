Politik Waldthurn

01.12.2017

Bereits ein Jahr vor dem Heimatfest begann die Planung zu dem Projekt "Neun2727 - Gut leben im Waldthurner Land", das in Zusammenarbeit mit der AOK Bayern durchgeführt wird. Details erläutert Doris Völkl dem Marktrat und den Zuhörern am Donnerstag im Rathaus.

Alle Bürger einbeziehen

Wohlbefinden stärken

Nikolaus Globisch führte an, dass Völkl die Hauptarbeit übernommen habe. Sie hatte sich 2016 Gedanken gemacht, was man zum Heimatfest anbieten könnte, um die Aspekte "Gemeinschaft und Gesundheit" zu kombinieren. "Da ist mir die Idee zum Sternlauf gekommen", erzählt sie. Im Juni 2016 begannen die Planungen. Auf der Suche nach Sponsoren für den Lauf kam die Präventologin auch zur AOK Nürnberg. Dort bekam sie erste Informationen zu dem Projekt "Gesunde Kommune". Im März 2017 wurde sie zu einer Fachtagung nach Nürnberg eingeladen. Daraufhin hielt sie erstmals Rücksprache mit Globisch und Bürgermeister Josef Beimler. Es folgte die Entwicklung des Projektnamens und eines Logos. "Hier bekam ich viel Unterstützung von meinem Ehemann Franz, der schließlich auch das Logo entwarf", sagte Völkl.Der ungewöhnliche Projektname mit der Postleitzahl geht auf die Gemeinsamkeit aller Bürger in und um Waldthurn zurück. Im Herbst erfolgte die Einreichung des Projekts bei der AOK. Im ersten Schritt geht es um eine Bedarfsermittlung. Es musste ein Fragebogen entwickelt werden, der Anfang 2018 an die Zielgruppe personalisiert versendet wird, derzeit sind dies 545 Personen. Die Auswertung übernimmt die Universität Regensburg. Im Frühjahr sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.Am 18. Oktober kam die Genehmigung der AOK für das Projekt "Neun2727 - Gut leben im Waldthurner Land" mit einer Laufzeit vom 1. Dezember 2017 bis 30. April 2018 und dem Ausblick auf eine Fördersumme von rund 11 100 Euro. Im November wurde der Steuerungskreis mit Johannes Weig erweitert, der die Universität Regensburg mit ins Boot holte."Um die Teilnahme an der Bedarfsermittlung etwas attraktiver zu machen, werden wir eine Verlosung unter allen eingesendeten Fragebögen machen", erklärte Völkl. Der erste Preis sei ein 100 Euro-Gutschein des "Gänsbürgerladens", der zweite Preis ist ein Gutschein über 75 Euro bei der Metzgerei Bergler, weiter gibt es noch drei Friseurgutscheine in Höhe von jeweils 50 Euro zu gewinnen.Der Zweck der Aktion: "Es geht um das Wohlbefinden der Bürger der Zielgruppe '60 +' in der Gemeinde", klärte Völkl die Zuhörer auf. Es werden Bereiche beleuchtet, in denen Menschen große Teile ihrer Zeit verbringen. "Gemeinden üben einen großen Einfluss auf die Gesundheit der Leute aus." In "Gesunden Kommunen" werde Gesundheit von Bürgern er- und gelebt.Das Wohlergehen der Generation "60 +" kann durch entsprechende Lebensbedingungen gestärkt werden. Die Gesundheit könne durch Anstöße für einen gesundheitsbewussten Lebensstil und durch die Entwicklung von Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung, geselliges Miteinander gefördert werden. Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren - in dieser Zeit könne man viele Bereiche "bearbeiten", informierte Völkl. Beispiele wären Kochkurse für Alleinstehende, Kurse zur Sturzprophylaxe, Sportangebote für "60 +" oder ähnliches.Diese Maßnahmen sollen regelmäßig stattfinden. "Von Stefan Hammerl vom Gesundheitszentrum haben wir das Angebot bekommen, Veranstaltungen in seinem Aufenthaltsraum durchzuführen." Beimler dankte Völkl, dass sie das Angebot der AOK angenommen habe. Die Waldthurnerin habe "die Wissenschaft in die Gemeinde gebracht und daraus etwas Verständliches gemacht."