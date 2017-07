Politik Waldthurn

31.07.2017

17

0 31.07.201717

Bei Ottenrieth soll ein Solarpark entstehen. Der Waldthurner Marktrat stellt dafür die ersten Weichen, die nächsten Schritte sollen im August folgen.

Gegen den Antrag von Ernst Weig, Frankenrieth 4, auf Einleitung des Bauleitverfahrens für das Sondergebiet "Solarpark Ottenrieth" hatte der Marktrat keine Einwände. Das Gremium genehmigte die vierte Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal.Durch öffentliche Bekanntmachungen werden die Bauleitplanverfahren eingeleitet. Erschließungskosten seitens der Kommune sind vermutlich nicht erforderlich. Der Markt übernimmt auch keine Gewähr, dass die Bauleitplanverfahren erfolgreich durchgeführt werden können. Der weitere Verfahrensschritt (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden) kann dann in der August-Sitzung eingeleitet werden.Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans für das Baugebiet "Am Badeweiher 3" passierte das Gremium einstimmig. Somit steht der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden auf der Grundlage des Bebauungsplan-Vorentwurfs nichts im Weg. "Im Moment fehlt leider noch der Umweltbericht, aber das Gesundheitsamt sieht keine Probleme", sagte Bürgermeister Josef Beimler.Wegen eines Zuschussantrags bei der Regierung der Oberpfalz bezüglich der Oberbauverstärkung der Gemeindestraßen von Waldthurn nach Oberbernrieth, Oberbernrieth nach Oberfahrenberg und Frankenrieth nach Albersrieth hatte es eine Begehung mit einem Vertreter des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach gegeben. Er empfahl, nur die Straße von Waldthurn nach Oberbernrieth zu "bearbeiten", da hier der Bestandschutz greife und somit keine Bäume gefällt und kein Leitplankenschutz errichtet werden müssen.Allerdings seien vier Lastplattendruckversuche und eine Schürfung nötig. Die Firma Strabag könnte die Arbeiten übernehmen. "50 Meter von Bernrieth her kommend beziehungsweise ab Waldthurn wären allerdings Vollausbau", informierte der Rathauschef. Die weiteren Straßen würde der Vertreter des Bauamts noch abwarten. Der Antrag muss bis 1. September an die Regierung der Oberpfalz eingereicht werden. Dem stimmte das Gremium zu. Mittlerweile ist die zweite Wohnung im ehemaligen Bergmann-Haus vermietet - an eine irakische Familie. Für die Familie aus Eritrea (Erdgeschoss-Wohnung) habe die Gemeinde eine Grundausstattung an Einrichtungsgegenständen besorgt. "Wir konnten sie doch nicht auf dem Boden schlafen lassen", entrüstete sich Beimler.Er wisse nicht, wie sich die Ämter das vorstellen: "Die Asylbewerber kommen, können kein Wort Deutsch und sollen sich innerhalb eines Tages das nötigste an Möbeln anschaffen." Leider übernimmt das Job-Center die Kosten für die Möbel nicht. Man habe sich geeinigt, die Miete für die Wohnung im Erdgeschoss (382 Euro plus 30 Euro Möbel-Anteil) anzupassen. Die Abgabe im Obergeschoss beläuft sich auf 420 Euro, ebenfalls inklusive Nebenkosten.