Politik Waldthurn

27.12.2017

Zur Aufstellung eines Bebauungsplans zum Gewerbegebiet "Maienfeld" lag in der Marktratssitzung eine neue Planskizze der Landschaftsarchitektin Susanne Augsten vor. Man sei hier etwas im Rückstand, merkte Bürgermeister Josef Beimler an, da man das Neubaugebiet "Hirmersbühl" vorrangig vorangetrieben habe. Das Gremium beschlossen einstimmig, den Plan in der vorliegenden Form zu akzeptieren. "Damit es weitergehen kann", freute sich der Rathauschef.

Sanierung des Lobkowitz-Schlosses In seinen Mitteilungen informierte Bürgermeister Josef Beimler über die Sanierung und energetische Optimierung des Lobkowitz-Schlosses und des Gemeindehauses mit Hilfe des EFRE-Programms. "Es schaut ganz gut aus, so dass wir möglicherweise im nächsten Jahr starten können." Die Höhe der Fördersumme sei allerdings noch nicht ganz geklärt, da ein neuer Antrag nötig sei. Außerdem wurden für die Versicherungen des gemeindlichen Fuhrparks Angebote eingeholt. "Hier wird es einen Wechsel geben, weil wir viel Geld einsparen könnten", betonte Beimler.



Alois Weig schlug vor, dass der Marktrat den Abschlussgottesdienst zum Heimatfestjahr an Silvester gemeinsam besucht. "Schließlich war das Heimatfest ein Fest der Gemeinde." Georg Wittmann merkte an, dass die Firma Strabag in Frankenrieth nicht alles asphaltiert hat. Er bat darum, diese Teile nicht zu vergessen. Beimler versprach, dass diese Arbeiten durchgeführt werden, sobald es das Wetter zulässt. (fla)

Auch der Abschluss eines Ingenieurvertrages mit Diplom-Ingenieur Rainer Rubenbauer, UTA-Ingenieure GmbH Amberg, genehmigte der Rat einstimmig. Das Honorar wird später auf Grundlage der Kostenberechnung ermittelt.Es stellte sich die Frage, ob die Erschließung des Wohngebietes "Hirmersbühl" über einen Träger oder über den Markt abgewickelt werden soll. Mit der gemeindlichen Abwicklung komme man dem Ziel eines günstigeren Grundstückspreises näher, merkte Beimler an.Die Gemeindeverwaltung bereitet die Ausschreibung zum Kauf eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr Waldthurn gemeinsam mit dieser vor. Zuletzt stand noch die Frage im Raum, ob ein Allradantrieb, den Kommandant Michael Bäumler in einer ausführlichen Stellungnahme begründete, notwendig ist. Roman Bauer merkte an, dass es angesichts des geringen Preisunterschiedes gar keine Frage gäbe und tendierte hier zum Allradantrieb. Der Beschluss hierzu wird in der Januarsitzung gefasst.Beim Bauvorhaben von Lucia und Michael Steiger aus Schwandorf (Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport, Albersrieth-Siedlung) hatte das Gremium gegen den Antrag auf verschiedene Befreiungen vom Bebauungsplan "Albersrieth Nord-Ost" keine Einwände. Die Tagesordnungspunkte zum weiteren Vorgehen bezüglich des Entwurfs der 4. Änderung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplanentwurfs zum Sondergebiet "Solarpark Ottenrieth" verschob der Marktrat auf Bitte Beimlers in eine der nächsten Sitzungen.