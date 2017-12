Politik Waldthurn

27.12.2017

Bürgermeister Josef Beimler nutzt die letzte Marktratssitzung des Jahres für einen kurzen Rückblick. Eine negative Entwicklungen klammert er dabei nicht aus.

"Wir ziehen fast immer an einem Strang. Bei uns gibt es kein parteipolitisches Geplänkel. Bürgermeister Josef Beimler

"Das Heimatfest-Jahr hat gezeigt, dass die Waldthurner Bürger zusammenhalten und dass auf sie Verlass ist", begann der Rathauschef stolz seine Ausführungen. "Ich fasse mich aber kurz, da ja erst kürzlich in der Bürgerversammlung alles gesagt wurde." Beimler rief die verschiedenen Maßnahmen, Bauvorhaben und Ereignisse ins Gedächtnis.Er erinnerte an den Abbruch des alten Rathauses, die Planungen zum Parkplatzneubau, die Arbeiten zur Durchführung der Breitbandversorgung, die Sanierung des "Hauses der Bäuerin" und vieles mehr. "Viel Zeit und Nerven haben wir für die verschiedenen Bauleitplanungen investiert", merkte er an.Sorgen mache ihm allerdings die demografische Entwicklung der Gemeinde. "Mir bleibt letztendlich nur übrig, zum Schluss Danke zu sagen", betonte Beimler. Dabei hob er die gute Zusammenarbeit im Marktrat hervor. "Wir ziehen fast immer an einem Strang. Bei uns gibt es kein parteipolitisches Geplänkel", merkte der Rathauschef an. Er dankte seinen Stellvertretern Roman Bauer und Hans-Peter Reil, die immer uneigennützig zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden.Zudem erwähnte er die kirchliche Gemeinde, die Verwaltung, den Bauhof, die Schule und Vereine. Diese würden alle das gemeinschaftliche Leben in der Kommune aufrechterhalten, bereichern und aufwerten. "Es macht mir Freude in dieser Gemeinde zu arbeiten."