Sport Waldthurn

26.04.2018

16

0 26.04.201816

Weiden/München. Optimaler Saisoneinstand für Simon Weig: Der aus Waldthurn stammende Extrem-Hindernisläufer belegte zum Auftakt der neuen Spartan-Race-National-Series, bei der drei Rennen in München, Wien, und Oberndorf gewertet werden, den dritten Platz. In München gingen unter den 7000 Teilnehmern aus 10 Nationen alle deutschen Topläufer sowie starke internationale Konkurrenz an den Start. Der in München lebende Weig erwischte einen nahezu perfekten Tag und meisterte alle Hindernisse auf Anhieb. Lediglich das Lauftempo des Italieners Eugenio Bianchi konnte der Oberpfälzer nicht ganz mitgehen. Bild: exb