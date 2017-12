Vermischtes Waldthurn

06.12.2017

6

0 06.12.2017

In der Weihnachtsfeier des FC-Bayern-Fanclubs überreichten Rainer Stark (links) und Martin Troidl (Mitte) einen Scheck über 555 Euro an Herbert Putzer (links) für den Verein Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz-Nord. Putzer dankte den Mitgliedern für ihre soziale Einstellung. Troidl meinte, dass das Geld bei der Kinderkrebshilfe gut angelegt ist. "Für uns war es auch immer Bedingung, dass das gespendete Geld in der Region bleibt." Selbstverständlich könne jeder auch noch selber spenden oder Mitglied werden und so den Verein unterstützen, sagte Troidl. Bild: fla