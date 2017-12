Vermischtes Waldthurn

06.12.2017

7

0 06.12.2017

Pünktlich zum ersten Advent kommt der Schnee. Er verwandelt den kleinen, aber feinen Adventsmarkt der Freien Wähler in ein Winterweihnachtsland.

Jürgen Götz, der Vorsitzende der Freien Wähler, und sein großes Helferteam hatten hinter dem Lobkowitz-Schloss wieder eine kleine adventliche Budenstadt aufgebaut. Natürlich schaute auch in diesem Jahr der Nikolaus vorbei und verteilte über 100 Säckchen an die kleinen und größeren Kinder.Viele Besucher fanden sich am frühen Sonntagabend im Schlosshof ein, wanderten von einem Stand zum nächsten und fanden bei dem vielfältigen Angebot weihnachtliche Dekoartikel für zu Hause oder auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Adventliche Stimmung kam auf bei den bekannten Melodien, die die "Blechhaufen Youngsters" unter Leitung von Stephan Striegl und die "Canti-Kids" unter Leitung von Manuela Grünauer vortrugen. Ob "Rudolph, the red-nosed reindeer", die "Weihnachtsbäckerei", "Es schneit" oder "Leise rieselt der Schnee" - viele Besucher lauschten den Liedern und spendeten Applaus.Endlich war es dann soweit: Nikolaus (Andreas Troidl) trat vor die Tore des Schlosses und verteilte seine Geschenke an die Kinder. Zuvor hatte er aber ein paar Gedanken zur Weihnacht vorzubringen.Im Eingangsbereich des Schlosses hatten sich die OWV-Schnitzer mit Erwin Klotz an der Spitze positioniert und ließen sich bei ihrem Hobby über die Schulter schauen. Manch Besucher erstand hier eine weitere Figur für die heimische Krippe. Sonja Bäumler und Vanessa Ertl boten Weihnachtsdeko und viel Selbstgemachtes auf ihren Tischen an. Kerzen aus Bienenwachs und Honig gab es bei Maria Lindner. Ein Hingucker war auch der "A-Laden" von Anja Bocka und Antonia Weiß. Die beiden Grundschülerinnen hatten sich viel Arbeit gemacht und zahlreiche Dekoartikel gebastelt.Im Schlosshof ging es "holzig" zu: Mario und Heike Pflaum hatten viele zauberhafte Holzdekorationen, beispielsweise Krippenfiguren und Kerzenhalter aus Wurzelstöcken, dabei. Um Holzsägearbeiten ging es am Stand bei Harald Zosel.Natürlich wurde auch das leibliche Wohl nicht vergessen - frisch gegrillte Bratwürste, knusprige Waffeln und "Heißes aus der Kartoffelbude" von Andrea Götz standen angesichts der winterlichen Temperaturen hoch im Kurs. Die Hände konnten sich Groß und Klein auch an einer Tasse Glühwein oder Kinderpunsch wärmen.Heiß begehrt waren auch die aufgestellten Öfen, an denen sich viele Besucher zwischendurch aufwärmen konnten. Die "Jungen Bläser" der Trachtenkapelle unter Leitung von Josef Pflaum senior rundeten das ganze Geschehen mit ihren traditionellen Weihnachtsliedern ab.