Vermischtes Waldthurn

11.02.2018

11.02.2018

Albersrieth. Im Dorftreff wartete DJ Andreas ungeduldig kurz nach dem Mittagessen auf die anstürmende Bande. Mit dem "stahlharten" Mann am Schifferklavier (Florian Stahl) setzte sich der Albersriether Kinderfaschingszug von den Außenbezirken zum Dorfzentrum in Gange. Der musikalische Sportler war mit am Rücken aufgeschnallten Skiern vom Vormittags-Abfahrtstraining vom Fahrenberger Skizentrum nach Albersrieth angereist. Rund 70 Maschkerer waren gekommen und marschierten bei kühler Witterung - teilweise in kurzen Hosen - durchs Dorf. Der Anführer des Narrenumzug war aber mit seinen knapp zwei Metern König Thomas I. (Thomas Hörig), zu den alle ehrfürchtig emporblickten. Die Bevölkerung versorgte die Verkleideten mit leckeren Zuckerln. Ein mit zwei Colts bewaffneter Cowboy kam kurz vor der Veranstaltung auf seinem Drahtesel angeradelt. Im Dorftreff ging das lustige Treiben mit verschieden Spielen weiter. Bild: fvo