Vermischtes Waldthurn

23.06.2017

374

Albersrieth. Weil sie offenbar einem Tier ausweichen wollte, verunglückte Donnerstagnacht um 23.15 Uhr eine 19-jährige Vohenstraußerin auf dem Weg von Waldthurn nach Albersrieth.

Die Frau war auf der Staatsstraße 2396 mit ihrem BMW unterwegs, als sie nach eigenem Bekunden im Scheinwerferlicht ein Tier ausmachte. Die Fahrerin versuchte auszuweichen, kam aber ins Schleudern und geriet auf die linke Fahrbahnseite. Dort überschlug sich das Auto und blieb am Straßenrand liegen. Das BRK-Rettungsteam brachte die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus nach Weiden. Feuerwehrleute aus Waldthurn und Lennesrieth kümmerten sich um die Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle. Die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß nahmen den Unfall auf. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.