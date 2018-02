Vermischtes Waldthurn

11.02.2018

7

0 11.02.2018

Albersrieth. Ausgelassene Stimmung herrschte am Freitagabend bei der Faschingsfeier im Dorftreff. Garant für gute Stimmung war das bestens aufgelegte "Fahrenberg-Duo" (Andreas Augustin und der "Haf-Kare" aus Waldthurn). Die beiden "Gänsbürger-Musiker" brachten mit ihren Tanz- und Schlagermelodien die Besucher schnell in Feierlaune.

Der Vorsitzende des Dorfrats, Andreas Bodensteiner, begrüßte auch den Waldthurner Gemeindechef und "Gursn-Seniorbauer" Josef Beimler, der an diesem Abend das erste Mal eine Digitalkamera eines Albersriether Arztes in die Finger bekam. Er knipste hemmungslos was auf die Speicherkarte passte und machte so manchen Schnappschuss seiner feiernden Markträte.Fantasievolle Kostümierungen lieferten bunte Farbtupfer in der gut aufgelegten Faschingsrunde. Das Dorftreff-Team kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste. Die umsatzstarke Bar im Feuerwehrhaus wurde zur Intensivierung der Kontakte fleißig genutzt.