Vermischtes Waldthurn

16.08.2017

22

0 16.08.201722

Der "Große Frauentag" an Mariä Himmelfahrt ist genau nach dem Geschmack der Gläubigen. Auch heuer kommen Tausende auf den Fahrenberg.

Fahrenberg. Schon 45 Minuten vor dem Festgottesdienst am großen Freialtar, gab es einen riesigen Autoandrang, den die Feuerwehr Bernrieth mit ihren Parkplatzeinweisern schnell im Griff hatte. Zum höchsten Marienfest des Kirchenjahres pilgerten wieder mehr als 3000 Christen, sowohl an den drei Gottesdiensten als auch zur festlichen Marienfeier am Nachmittag zur Mutter Gottes auf den heiligen Berg der Oberpfalz.Der Waldthurner Pfarrer Marek Baron zelebrierte wenige Stunden nach der Rückkehr von seiner Israel-Pilgerreise seinen "Abschluss-Frauentag-Festgottesdienst". Er wird am 1. September die Pfarrstelle in Maxhütte-Haidhof übernehmen. Mit am Altar waren sein Urlaubsvertreter Pater Rafal Burnicki aus Polen, Pfarrer Albert Hölzl aus Tiefenbach und der Weidener Ruhestandsgeistliche Egid Mühlbauer."Heute am Hochfest der Aufnahme Marias in den Himmel blicken wir zu ihr auf, und sind dabei voller Hoffnung", sagte Baron. Im Heiligen Land sprechen die Christen davon, dass Maria nicht verstorben, sondern entschlafen und nun bei Gott sei. Keine stand Jesus Christus näher als Maria. "Warum sollte Jesus seine Mama nicht mit Leib und Seele zu sich holen?" Maria sei die erste, die Ostern erfahren habe.Heute sei das Fest des Aufschauens zu einer von uns. Sie sei weder Diva noch ein Star gewesen. Maria sei ein wunderbares Zeichen und die Garantie, "dass wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen werden. Leben wir jetzt schon himmelwärts, Maria nimmt uns an der Hand und führt uns zu Jesus Christus". Gelungen rundeten die Musiker der Trachtenkapelle Waldthurn unter Leitung von Josef Pflaum senior den Gottesdienst ab.Mit der Kräutersegnung und dem "Maria breit den Mantel aus" endete die Messe, bei der die Friedensmadonna auf dem Dach der Wallfahrtskirche im Licht der Sonne erstrahlte. Der Rettungsdienst des BRK betreute die Gottesdienstbesucher bei den sommerlichen Temperaturen. Nicht fehlen durfte für viele Gläubige nach den insgesamt drei Messen das obligatorische "Bratwürstl" oder eine süße Waffel und Kokosmakronen.