Vermischtes Waldthurn

09.06.2017

09.06.2017

Das Festprogramm am Wochenende Schon das erste Heimatfestwochenende hat es in sich. Es beginnt mit dem historischen Markttreiben am Samstag, 10. Juni, von 10 bis 18 Uhr. 84 Gruppen, Stände und historische Handwerker sind dabei.



Das Geschehen erstreckt sich vom "Haus der Bäuerin" an der Bahnhofstraße über den Marktplatz bis in die Vohenstraußer Straße zum Kartoffelmuseum von Johann Frischholz am Ortsausgang. Stände, Hobbykünstler, Schnitzer, Gänsedamen, Gaukler oder Musikgruppen, ergänzt mit außergewöhnlichen Speisen, werden die acht Stunden zu einem kurzweiligen Erlebnis machen.



Die Partnerstadt Hostau präsentiert Spezialitäten. Außerdem gibt es eine Schmiedevorführung, Glaskunstarbeiten, Töpferei, eine Oldtimer- und Traktorausstellung, Drechselvorführung sowie Dudelsackblasen. Schäfer Peter Müller wird um 14 Uhr ein Schaf scheren. Das Büchereiteam zeigt um 14 Uhr das Stück "Kasperl im Schlaraffenland". In Lennesrieth ist von 10 bis 14 Uhr bei den Dorfbäckerinnen die Herstellung des berühmten Lennesriether Holzofenbrots sowie ab 14 Uhr eine Töpfervorführung von Marianne Pausch zu sehen. Auch das Oldtimermuseum Gollwitzer/Ertl in Woppenrieth ist geöffnet. Ein Seilzieherturnier, organisiert von der Fahrenbergauswahl, findet gegen 16 Uhr auf der Wiese hinterm Rathaus statt. Die "Powerkryner" sorgen ab 21 Uhr in der Riedl-Festhalle für Stimmung.



Der Sonntag, 11. Juni, beginnt mit einem Kirchenzug um 8.15 Uhr, anschließend ist Gottesdienst, den der "Heimatfestchor" mit Mozarts Spatzenmesse mit großem Orchester und Solopartien begleitet. Nach dem Marsch zur Festhalle unterhält die Trachtenkapelle Waldthurn.



Ab 14.30 Uhr steigt der "Waldthurner Blechhaufen" in den Ring. Bayerisch-böhmische Stücke, Schlager, aber auch Jazz-Titel stehen auf dem Programm. Um 16 Uhr folgt die Siegerehrung des Heimatfestschießens. Ab 19 Uhr spielt die "Original Waidhauser Blasmusik". (fvo)

Jetzt ist es so weit: Das Waldthurner Heimatfest im Rahmen des 800-Jahr-Jubiläums hat begonnen. Zum Auftakt erinnert man in einer historischen Szene an die Anfänge des Orts.

An historischer Stelle, dem Lobkowitz-Schloss, begann das große Heimatfest. Gleichzeitig besann man sich zweier wichtiger Jubiläen. Vor dieser historischen Kulisse blickte unter den Fanfarenklängen von Julian Bauer der Herold (Horst Pleyer) bei der historischen Szene "Dieße besondere Gnadt gethan" auf 800 Jahre zurück: "1217 wird erstmals der Name Waldthurn nachweislich genannt.""Friedrich von Waldthurn und Ulrich, sein Sohn, waren Zeugen bei des Kosters Waldsassen Gütertausch, da tritt Waldthurn am Fuße des Fahrenberg erstmals im Licht der Geschichte auf." So überbrachte ein Knappe (Markus Pühler) das Wappen der Waldthurner Herrschaft: "Drehen wir heute 500 Jahre zurück das Rad der Zeit."Um 1520 hat "Walturn" unter dem Herrn von Waldau die Marktrechte bekommen. Hans Tobias von Waldau (Christian Gallitzendörfer) trat in Erscheinung: "Ihr Waldthurner, ein besonderer Tag für dies Dorf ist heut." Der Königliche Botschafter aus Prag (Christian Wittmann) überbrachte die Markterhebungs-Urkunde der Böhmischen Krone.Seit dieser Zeit dürfen sich die Waldthurner "Bürger" nennen. Bürgermeister Josef Beimler erwiderte in Fersen: "Diese 800 Jahre sind Anlass für unsere Marktgemeinde großes Fest, dazu heiße ich willkommen alle Mitbürger und Gäst'." Dieses gelungene, historische Szenario aus der Feder von Franz Wittmann, das von den vielen Gästen mit Applaus gewürdigt wurde, bildete den Auftakt für das Heimatfest.Begleitet von den Klängen der Trachtenkapelle Waldthurn, schoss die "Historisch Hochfürstlich Lobkowitzische Grenadiergarde der Gefürsteten Grafschaft Sternstein" die Festtage an.Nach dem Totengedenken am Kriegerdenkmal ging es in die Riedl-Festhalle. Dort zapfte Bürgermeister Beimler das erste Fass Heimatfestbier an. Danach war die Bühne für die "Münchner Zwietracht" frei.