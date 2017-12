Vermischtes Waldthurn

28.12.2017

0 28.12.2017

Kurz vor Jahresende küren die Waldthurner Schützen ihre Könige und Vereinsmeister. Der Name einer Familie taucht immer wieder auf den vorderen Plätzen auf.

"Insgesamt haben sich heuer 37 Schützen, also ein paar weniger als letztes Jahr, beteiligt", merkte Sportleiter Richard Arnold an, bevor er mit den einzelnen Ehrungen startete. Auch diesmal gab es wieder einige spannende Wettkämpfe und knappe Ergebnisse.Seinen Titel als Jugendschützenkönig verteidigte Markus Pühler mit einem großartigen 12-Teiler. Auf Rang zwei kam Toni Helgert (337). Luftpistolenkönig wurde Schützenmeister Siegfried Stöcker (767) vor Michael Schön. Sabrina Kleber ist die neue Schützenliesl (88). Vize-Liesl darf sich Leonie Müller (107) nennen. Die Königswürde mit dem Luftgewehr holte sich Josef Pühler (49). Hinter ihm landete Wolfgang Bergmann (175) auf Platz zwei. Zusätzlich zur Königskette gab es jeweils einen Pokal und einen Essensgutschein.Ein Paar im Leben und ein Paar im Sport sind die Gewinner beim Schießen auf die "Er-&-Sie-Scheibe" . Angelika und Siegfried Stöcker schafften 116 Punkte und landeten auf dem ersten Platz. Dahinter folgten Leonie Müller und Roland Fichtl (102) sowie Irmgard Prösl und Richard Arnold (101). Zur Belohnung gab es jeweils Essensgutscheine.Sieben Trophäen und viele Sachpreise gab es beim Jugendpokal zu gewinnen. Den ersten Platz sicherte sich Markus Pühler mit einem 30-Teiler. Ihm folgte sein Bruder Stefan (35). Den dritten Rang belegte Cousin Jonas Pühler (49). Auf den Plätzen folgten Theresa Fröhlich (74), Toni Helgert (80), Leonie Müller (95) und Nathan Fröhlich (108,5).Die Hochzeitsscheibe stifteten Katrin und Manuel Arnold. Beim Schuss um diese Trophäe durften die Sieger außerdem aus verschiedenen Preisen (Gans, Ente, Gockerl, Torte) auswählen. Den ersten Platz belegte Josef Pühler mit einem herausragenden 7-Teiler. Zweite wurde Jana Helgert (12). Den dritten Platz belegte Julian Bauer (17)."Bei den Vereinsmeistern ging es oft besonders knapp zu", machte Arnold deutlich. Bei den Schülern sicherte sich Jonas Pühler (170 Ringe) den ersten Platz vor seinem Cousin Stefan Pühler (167). Toni Helgert und Markus Pühler lieferten sich in der Jugendwertung ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit einem Punkt Vorsprung sicherte sich Toni Helgert (367) den ersten Platz vor Markus Pühler(366).Bei den Damen war Jana Helgert mit 376 Ringen nicht zu schlagen. Ihr folgte Monika Meier (328). Mit der Luftpistole siegte Wolfgang Bergmann (326) vor Siegfried Stöcker (318). Mit dem Luftgewehr hatte Josef Pühler (377) die Nase vor Roland Fichtl (375) vorn.Abschließend dankte Arnold allen Pokalspendern. "Bei den Wettkämpfen ist momentan Halbzeit", informierte der Sportleiter. Er hoffte, dass die Beteiligung an den Schießtagen weiter so bleibe.