Vermischtes Waldthurn

27.11.2017

"Mit Wohlgefallen haben wir ersehen, dass in Waldthurn ein katholischer Gesellenverein gegründet werden soll. Gerne erteilen wir hierzu den oberhirtlichen Segen." So lautete die Antwort aus dem Bischöflichen Ordinariat, als der Waldthurner Pfarrer Joseph Pritzl im Januar 1867 um die Erlaubnis zur Gründung eines solchen Vereins bat.

Das war der Startschuss für die Kolpingsfamilie Waldthurn, berichtete Vorsitzender Martin Zellner am Samstagabend im Pfarrheim. Der Jubiläumsfeier ging ein Gottesdienst in der Pfarrkirche voraus. Hauptzelebrant Diözesanpräses Karl Dieter Schmid, Präses Janusz Szubartowicz, Pfarrer Norbert Götz und Mitglieder der Kolpingsfamilie erinnerten an das Leben und Wirken Adolph Kolpings. Die Band "Tatzini" begleitete die Messe.Angeführt von der Trachtenkapelle Waldthurn bewegte sich danach ein langer Festzug zum Lobkowitz-Schloss. Dort begrüßte Zellner auch Johann Frischholz, die stellvertretende Bundesvorsitzende Klaudia Rudersdorf, Vertreter der Kolpingsfamilien Eslarn, Tännesberg, Moosbach und Pleystein, Abordnungen von Pfarrgemeinderat, MMC und Kirchenverwaltung, Bürgermeister Josef Beimler, dessen Stellvertreter Roman Bauer und den Marktrat. Besonders freute er sich, dass auch Festdamen der 115-Jahr-Feier dabei waren.Zunächst blickte Zellner auf die Geschichte der Waldthurner Kolpingsfamilie zurück. Lange seien die Verantwortlichen von einer Gründung 1949 ausgegangen, bis während der Vorbereitungen zum 30. Jubiläum die beiden Briefe von 1867 auftauchten. Die übergeordneten Verbände gestatteten, dieses Jahr als Gründungsjahr zu bezeichnen. "So alterte der Verein praktisch über Nacht um 82 Jahre."Leider seien von damals keine Namen überliefert. Natürlich könnten sich alteingesessene Handwerkerfamilien Gedanken machen, ob vielleicht ein Vorfahre dabei gewesen ist. Drei Kriege (Deutsch-Französischer 1870/71 sowie Erster und Zweiter Weltkrieg) hätten auch Anteil daran, dass über diese Zeiten keine Unterlagen vorhanden seien. Im letzten Weltkrieg konnten die Gesellenvereine zudem nur eingeschränkt wirken.1949 machten sich dann erneut verantwortungsbewusste Männer auf, um den Verein neu zu beleben. Zum 1. Senior wählten sie damals Josef Stubenrauch. Lang war die Liste der Aktivitäten von der Neugründung bis heute. Weiter berichtete Zellner über die Gründung von Alt- und Jungkolping sowie über die Möglichkeit zur Mitgliedschaft von Frauen in den 1970er Jahren, die bis dato undenkbar war. 1991 war für die Kolpingsfamilien ein wichtiges Jahr. Papst Johannes Paul II. sprach Adolph Kolping selig. "Selbstverständlich waren viele Vertreter aus Waldthurn dabei", sagte der Redner. "Natürlich lief nicht immer alles rosig ab", räumte Zellner auch ein. Beispielsweise brauche man bei der Findung eines neuen Vorsitzenden häufig einen langen Atem.Mit seinem Ausspruch, er habe in der Kirche schon genug "gschmatzt", hatte Diözesanpräses Schmid die Lacher auf seiner Seite. Er freue sich, dieses Jubiläum mitfeiern zu dürfen. Es tue gut, zusammen zu feiern. "Etwas haben sich unsere Mütter und Väter stets vor Augen gehalten und damit richtig gemacht: Sie hielten immer zusammen", betonte er. Denn - nach einem Zitat Kolpings: "Wenn man Freud und Leid miteinander teilt, wächst man zusammen."Seit einem Jahr übe sie diesen Posten nun aus, informierte stellvertretende Bundesvorsitzende Rudersdorf. "Ein Großteil ,Arbeit' dieses Mandats ist für mich, Dinge aus den Kolpingsfamilien in den Bundesvorstand zu bringen." Die Waldthurner Organistion habe, was Kolping ausmache: "Ihr arbeitet generationenübergreifend." Mit diesen Worten überreichte sie ein Ehrendiplom des Bundesvorstandes zum 150-jährigen Bestehen an Martin Zellner.Präses Szubartowicz merkte an, dass die Kolpingsfamilie auch schwere Zeiten überdauert habe und zitierte aus dem Lied "Wir sind Kolping". Pfarrer Götz habe von den 150 Jahren nur 86 Tage miterleben dürfen. Vor Kurzem habe er die KAB "beerdigt", das Durchschnittsalter der Mitglieder betrug 80 Jahre. Dies könne der Kolpingsfamilie so schnell nicht passieren, angesichts der vielen jungen Angehörigen, meinte der Geistliche.Auch Bürgermeister Beimler gratulierte zum Geburtstag. "Die Kolpingsfamilie ist einer der ältesten Vereine bei uns. Es ist für eine Gemeinde unbezahlbar, eine solche Gemeinschaft zu haben", betonte er und überreichte ein Geschenk. Die "Hulzstoussboum" begleiteten die Feier.