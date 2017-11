Vermischtes Waldthurn

30.11.2017

16

0 30.11.201716

Die "Mitti" in Waldthurn ist bei Kindern, Eltern und Lehrern sehr beliebt. Mittlerweile nutzen 25 der 65 Grundschulkinder das Angebot der Mittagsbetreuung, das seit nunmehr fünf Jahren besteht. Dabei geht es längst nicht nur um das gemeinsame Essen.

Gemüseaufläufe oder Gerichte mit Pilzen stehen bei den Kindern nicht sehr hoch im Kurs. Erzieherin Tanja Pflaum

Bürgermeister Josef Beimler von Konzept begeistert Bürgermeister Josef Beimler ist von der damals einstimmigen Entscheidung des Gemeinderats, an der Grundschule eine Mittagsbetreuung einzurichten, nach wie vor begeistert: "Wir wollen, dass Waldthurn für junge Familien attraktiv bleibt. Beruf und Familie müssen auch auf dem Land vereinbar sein."



Man habe den richtigen Weg eingeschlagen. Daran könne auch das jährliche Defizit von rund 10 000 Euro, das an der Gemeinde hängenbleibe, nichts ändern. "Das muss uns die Sache schon wert sein", betont Beimler. Die Zahlen von mittlerweile 25 Kindern, die das Angebot nutzen, würden ihm recht geben. Etwa 50 Euro würden laut Bürgermeister pro Kind und pro Monat auf die Eltern zukommen.



Die Elternbeiträge beziffert Beimler auf 8700 Euro. Vom Freistaat bekommt die Kommune eine Förderung von 3323 Euro pro Jahr. Damit können die jährlichen Gesamtkosten von 27 000 Euro nicht gestemmt werden.



Angesichts der guten Entwicklung, die die Gemeinde nach der großangelegten Umgestaltung zu einem Bildungszentrum unter dem Motto "Kurze Beine, kurze Wege" genommen habe, werde man diese Richtung weitergehen. Sogar ein Ausbau des Angebots sei denkbar: "Wir machen derzeit bei den Eltern eine Umfrage, inwieweit eine Betreuung auch während der Ferien gewünscht wird." Allerdings, so Beimler, sollte sich dann bei dem Thema Mittagsbetreuung auch der Staat in der Pflicht sehen. Das Defizit dürfe nicht alleine auf die Kommunen abgewälzt werden.



Die Mittagsbetreuung funktioniere einwandfrei. "Wir haben ein Top-Personal, und auch die Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrern klappt wunderbar." (ck)

Wie viele andere Schulen versucht auch die Wolfgang-Caspar-Printz Grundschule, Kindern und Eltern bei der Bewältigung des Alltags entgegenzukommen. Vor allem berufstätige Mütter und Väter sind froh, wenn ihre Sprösslinge mittags mit einer Mahlzeit versorgt und bei den Hausaufgaben nicht alleingelassen werden. Die Betreuung übernehmen dabei drei Frauen vom Fach (obwohl das keine Voraussetzung ist): die Erzieherin Tanja Pflaum und die beiden Kinderpflegerinnen Annette Füßl und Christine Hörig - allesamt aus dem Gemeindegebiet Waldthurn.Die Damen sind prädestiniert für diese Stellen in der gemeindlichen Einrichtung. Sie ergänzen sich vorzüglich, nicht nur was die Arbeitszeit betrifft. Betreuung wird von 11.30 bis 15 Uhr angeboten. Bei mehr als 8 Kindern, sind 2 Betreuerinnen vor Ort. "Gegessen wird immer gemeinsam gegen 13.30 Uhr", erklärt Pflaum. Schließlich dürfe das im Vohenstraußer Caritas Alten- und Pflegeheim zubereitete und vom Pflegedienst gratus manus gelieferte Essen nur einmal aufgewärmt werden.Sowohl beim Mittagstisch als auch bei den Hausaufgaben gibt es klare Regeln. Die kleinen Gäste kommen je nach Stundenplan in der Gruppe an. Einige Kinder trudeln schon weit vor dem Essen ein. Sie basteln oder spielen. "Eine Pause nach der Schule tut ihnen ganz gut", meint Pflaum.Manche machen sich aber auch gleich in einem extra Zimmer an ihre Hausaufgaben. Für einige geht es nach dem Essen direkt weiter in die angrenzende Turnhalle zur Teilnahme an einer Sport-Arbeitsgemeinschaft oder mit Musikunterricht in den Räumen des Kindergartens gleich nebenan."Bei schönem Wetter gehen wir raus an die frische Luft auf den Pausenhof, oder wir drehen auch mal eine Runde durch Waldthurn." Auch die Turnhalle können die Kinder - unter Aufsicht - zum Toben benutzen. Rechtzeitig vor dem Essen werden die Tische von den Mädchen und Buben gedeckt. Der Duft im Esszimmer, das mit einer kleinen Küche ausgestattet ist, animiert die kleinen Gäste täglich zu der wichtigen Frage: "Was gibt's denn heute?" Der Speisenplan wird von den Betreuerinnen eine Woche vorher festgelegt.Meist fällt die Auswahl aus zwei Menü-Varianten leicht. "Mittlerweile wissen wir, was ankommt, und was nicht. Gemüseaufläufe oder Gerichte mit Pilzen stehen bei den Kindern nicht sehr hoch im Kurs", schmunzelt die 47-Jährige Waldthurnerin. Die dreifache Mutter kennt alle ihre "Pappenheimer" und weiß, mit den verschiedenen Charakteren umzugehen. Umgekehrt schätzen die Kinder Pflaums offene und direkte Art.Die drei Betreuerinnen greifen nicht in die heimische Erziehung ein, legen aber sehr wohl Wert auf Tischmanieren, Höflichkeit oder Sitzhaltung. Streng geregelt ist die Ausgabe der Speisen, deren Temperatur mehrmals mit einem Thermometer gemessen werden muss.Spätestens um 14 Uhr wird mit den Hausaufgaben begonnen. Die drei Betreuerinnen stehend helfend zur Seite. Oft sei nicht genug Zeit für ausführliche Erklärungen. "Die Verantwortung und Endkontrolle obliegt den Eltern", betont Pflaum. Lesen üben, Gedichte auswendig lernen oder die Vorbereitung auf Proben könne während der Betreuungszeit nicht erledigt werden. "Die Zusammenarbeit mit Schule, Lehrern und Eltern funktioniert sehr gut. Wir sind immer im Austausch. "Freitags werden in der "Mitti" keine Hausaufgaben gemacht. Stattdessen stehen Spiel und Spaß im Vordergrund. Einmal im Monat gibt es einen besonderen Aktionstag. Dann wird gebastelt oder gefeiert. Die Kinder fühlen sich jedenfalls in ihrer "Mitti" sehr wohl, auch wenn die Jüngsten in der Gruppe schon froh sind, wenn sie nach einem langen Tag von den Eltern abgeholt werden.