Waldthurn

16.08.2017

Unbekannte sind am Montagabend in ein Haus in Waldthurn eingebrochen. Die Bewohner dachten zuerst, sie hätten die Haustüre nicht richtig geschlossen.

Laut Polizeibericht teilten die Bewohner am Dienstag, 15. August, der Polizeiinspektion Vohenstrauß einen Wohnungseinbruch in der Siedlerstraße in Waldthurn mit.Die Bewohner, eine junge Familie, waren am Tag zuvor, Montag, 14. August, gegen 19 Uhr weggefahren. Als sie gegen 22.30 Uhr zurückkamen, stand die Haustüre offen.Da den Bewohnern in ihrem Haus nichts auffiel, gingen sie davon aus, dass sie vielleicht die Haustüre nicht richtig zugezogen hatten. Erst am nächsten Tag bemerkten sie, dass ein kleiner Geldbeutel mit wenig Bargeld aus der Garderobe und aus dem Büro ein Telefon fehlten. Wie der Dieb in das Haus gelangte, ist nicht bekannt.Hinweise nimmt die PI Vohenstrauß unter Telefon 09651/92010 entgegen.