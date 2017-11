Vermischtes Waldthurn

28.11.2017

14

0 28.11.201714

Seit über zwei Jahrzehnten übernimmt Thomas Bergmann bei der Trachtenkapelle Waldthurn Verantwortung. Auch in den nächsten zwei Jahren ist er als Vorsitzender aktiv. Danach ist aber Schluss.

Heimatfest der Höhepunkt

Beimler zitiert Nietzsche

Neuwahlen Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Thomas Bergmann bleibt Vorsitzender. Als zweite Vorsitzende fungiert künftig Birgit Bocka. Neu dabei ist Jonas Kraus als dritter Vorsitzender. Als Schriftführer fungiert weiterhin Michael Pflaum.



Josef Pflaum senior trat nicht mehr zur Wahl des Kassiers an: "Die Arbeit als stellvertretender musikalischer Leiter und andere Aufgaben in der Trachtenkapelle nehmen doch auch einige Zeit in Anspruch." Seine Nachfolgerin ist Julia Pankotsch. Als Beisitzer sind Tanja Janker, Georg Kleber, Martina Pankotsch, Felix Griesbach, Andreas Holfelner und Franz Völkl dabei. Julian Bauer bringt sich als Jugendsprecher ein, sein Stellvertreter ist Max Steiner. Die Kasse prüfen Michael Steiner und Josef Pflaum junior. (fla)

"2019 bin ich dann 25 Jahre in der Vorstandschaft tätig gewesen. Das muss reichen", kündigte er am Ende der Jahreshauptversammlung an. In seinem Jahresrückblick stellte er vorher fest, dass der Verein momentan 120 Mitglieder hat. "Ich freue mich, dass unser Angebot so gut angenommen wird", war der Vorsitzende stolz. Somit könne die Tradition der Blechmusik in Waldthurn fortgeführt werden.Er berichtete über 35 Einsätze der Kapelle, wobei "das Heimatfest der Höhepunkt war". Bergmann dankte allen Musikern, die diese zehn Tage mitgestaltet haben. Dabei verwies er besonders auf die Jüngeren, die oft in mehreren Funktionen unterwegs waren, und auf das große Team im Hintergrund.Musikalische Leiterin Kornelia Kraus konnte nicht persönlich anwesend sein, deshalb verlas Stellvertreter Josef Pflaum senior ihren Bericht. Sie stellte darin fest, dass es ein sehr erfolgreiches Jahr für die Kapelle war. "Wir brauchen uns nicht hinter anderen zu verstecken."Stephan Striegl informierte über die vielen Einsätze des "Waldthurner Blechhaufen". Die junge Musikgruppe startete am Vatertag mit dem "Blechhaufen on Tour" und war unter anderem wieder bei "Weiden träumt". Sie spielte bei Serenaden und der Kirwa in Pleystein. Höhepunkte waren die Auftritte bei der Flosser Kirwa und beim Wurzer O'schnitt. Als "ganz besonders" bezeichnete Striegl die Zusammenarbeit mit dem Vohenstraußer Faschingsverein. "Das funktioniert seit Jahren super", betonte er.Seinen letzten Kassenbericht lieferte Josef Pflaum senior. "Im vergangenen Jahr galt es, viele Ausgaben zu tätigen. Außerdem fiel eine wichtige Einnahmequelle - das Gartenfest an Fronleichnam - wegen des Heimatfests aus." Alles in allem könne man aber zufrieden sein.Jedes Jahr nimmt die Trachtenkapelle auch Ehrungen vor. "Leider hat sich heuer kein Vertreter des Nordbayerischen Musikbundes angekündigt. Somit gibt es auch keine Urkunden oder Abzeichen", bedauerte Bergmann. Trotzdem gelte es, ein Mitglied auszuzeichnen. Kurzerhand hatte der Vorsitzende daher selbst eine Urkunde erstellt, "die zu gegebener Zeit gegen das Original ausgetauscht wird". Das Schriftstück überreichte er an Georg Kleber für "30 Jahre Musik". Dafür gibt es die goldene Ehrennadel.Zudem musste Bergmann einen verdienten Musiker verabschieden. "Seit 1976 spielt er in der Trachtenkapelle, zunächst Tenorhorn und später Posaune. 41 Jahre zeigte er volles Engagement." Johann Fröhlich wird künftig musikalisch in eine etwas andere Richtung gehen. Ein kleines Dankeschön in Form von "Essen und Trinken" gab es auch für Hans-Peter Reil, der nach vielen Jahren als zweiter Vorsitzender auf eigenen Wunsch ausschied.Bürgermeister Josef Beimler zitierte Nietzsche: "Das Leben ohne Musik ist ein Irrtum." Seit über 435 Jahren gebe es in Waldthurn diesbezüglich keinen Irrtum. Namhafte auswärtige Musiker hätten ihn nach der besten Kapelle beim Heimatfest gefragt und gleich die Antwort gegeben: "Natürlich die Trachtenkapelle und der Blechhaufen." Mit einem kleinen Geschenk dankte Birgit Bocka dem alten und neuen Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit während der letzten zwei Jahre.