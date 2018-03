Osterbasteln in Bücherei Waldthurn

29.03.2018

Ostern ist ganz nahe, dies war auch in der Pfarr- und Gemeindebücherei beim traditionellen Osterbasteln spürbar. 17 Kinder verzierten ihre individuelle Osterkerze, die sie entweder mit einer Ostersonne oder einem Kreuz mit Lamm mit Verzierwachs gestalteten.

Büchereileiterin Elisabeth Meißner hatte auch Dosen mit Farbe grundiert. Daraus machten die Kinder Dosen-Osterhasen. Unter der fachkundigen Anleitung von Meißner, Roswitha Schenk, Cornelia Greiner, Niklas Bergler, Leonie Müller sowie Dorothee und Maria Pleyer entwickelte sich so mancher Laie schnell zum Künstler. Die Kinder schnitten Ohren aus und klebten sie mit Augen sowie Nase auf die Dose. Haare erhielt der Hase in Form von Kresse oder Holzwolle. Darunter fand sich auch das eine oder andere Schoko-Ei. Der Hase kann später als Stiftebox verwendet werden. Nach getaner Arbeit hörten sich die Kinder die Geschichte vom Osterhuhn Lilli Pickadilli an.