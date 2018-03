Vermischtes Waldthurn

23.03.2018

Jeden Montag brennt im Werkraum der Grundschule bis tief in die Nacht das Licht. Unter Anleitung von Anton Pöpperl schaffen die OWV-Schnitzer viele Engel und andere Figuren. Beim Jahresabschluss in der Skihütte blicken sie auf eine erfolgreiche Saison zurück.

"Je länger man dabei ist, umso geübter ist man", brachte Erwin Klotz, Sprecher der OWV-Schnitzer, die Situation auf den Punkt. An 16 Abenden hatte sich die Gruppe seit Anfang November getroffen. Das Saisonthema lautete "Engel" - und die fertigten die Schnitzer dann auch an, in allen möglichen Variationen.Aber sie stellten auch Rohlinge der vergangenen Jahre fertig. Anton Pöpperl merkte an, dass die Gruppe mittlerweile soweit sei, dass jeder auch eigenständig arbeite und man nicht immer etwas vorgeben müsse. So erweiterten die einen die heimische Krippe, andere wagten sich auch an andere Figuren.Einen Teil ihrer Arbeiten hatten die Schnitzer mitgebracht. Neben Krippenfiguren zeigten die Schnitzer auch "Holzweiberla" und filigrane Bäume. Zudem waren Tierfiguren, beispielsweise ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln, ein röhrender Hirsch oder kämpfende Geißböcke, zu bewundern.Besonders erfreulich ist, dass die Gruppe auf mittlerweile 25 Hobbykünstler angewachsen ist und auch vier junge Herren bei der Stange blieben. Zunächst dankte Klotz der Schulleitung, die den Werkraum zur Verfügung gestellt hatte, sowie Reiner Stark und Gerhard Kirsch für die Getränke. Ein besonderes Dankeschön ging in Form eines guten Tropfens und eines Gutscheins an Pöpperl, der immer mit Rat und Tat zur Seite stand - auch wenn mal ein Schnitt danebenging. Pöpperls Devise lautete hier: "Ist ja noch genug Holz da."OWV-Vorsitzender und stellvertretender Bürgermeister Roman Bauer betonte, dass es eine besondere Freude sei, die Schnitzer in den Reihen des OWV zu haben. "Jeder Verein lebt von seinen Aktivitäten und ihr bringt euch gut mit ein", sagte er. Vor allem beim Heimatfest haben die Künstler erneut ein sichtbares Zeichen gesetzt. Auch Bauer dankte Pöpperl, dem ruhenden Pol in der Runde. "Vielleicht können wir in der Adventszeit wieder etwas organisieren", wünschte sich Bauer und erinnerte an die große Ausstellung vor zwei Jahren im ehemaligen Sparkassengebäude. "Die Abschlussfeier wird dieses Mal vom Hauptverein gesponsert", gab der Vorsitzende unter großem Beifall bekannt.