Vermischtes Waldthurn

21.07.2017

Beim Waldthurner Heimatfest hat es eine vielbestaunte Ausstellung mit knapp 20 Künstlern aus Waldthurn gegeben. Beim Schulfest zeigt die nächste Generation ihr Können.

Zum Sommerfest präsentierten die Buben und Mädchen eine Bilderausstellung. Die Veranstaltung der Wolfgang-Caspar-Printz-Grundschule stand unter dem Motto "Schönwerth trifft Waldthurn - Vernissage mit sommerlicher Kunstbegegnung". Einleitend machten sich Luisa Neuber aus Oberbernrieth und Max Kaufmann aus Letzau Gedanken zum Thema Heimat. "Heimat ist dort, wo man sich wohl fühlt und man immer wieder zurückkehren kann", ergänzte Rektorin Tanja Willax-Nickl. Das Jahresthema waren Märchen. Die Sprecherin ließ die "märchenhafte Schuljahresreise" mit der Einleitung "Es war einmal" Revue passieren. In einer Person gelinge die Verbindung von Heimat einerseits und Märchen andererseits. Es handle sich um den Märchenerzähler der Oberpfalz schlechthin: Volkskundler Franz Xaver von Schönwerth (1810 bis 1886). Er habe sich durch sein mühevolles Sammeln und Erhalten von Sagen und Märchen bleibende Verdienste für die Heimat erworben.Das pädagogische Team spannte mit den Schülern einen großen Bogen von Heimat über Märchen bis hin zum Schulprojekt "Atlas der Wünsche" das in der Kalmreuther Kunstwerkstatt mit der Leiterin Irene Fritz verwirklicht wurde. Die Ergebnisse waren in der Schule und in den einzelnen Klassenzimmern zu bestaunen. Fritz erläuterte das Jugendkunstprojekt. Die eigene Heimat, aber auch die weite Welt wurden betrachtet. So übermalten oder beklebten die jungen Künstler alte Land- und Wanderkarten mit ihren Wünschen. Die Buben wollten am liebsten eine Allianz-Arena. Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo sollte im Stadion an der "Waldthurner Grubmühle" auflaufen.Die Mädchen favorisierten Haustiere. "In der Kunst und in der Fantasie ist alles möglich", sagte Fritz. Schade sei es für einige junge Künstler, dass kein Meer "um die Ecke" sei. In Anlehnung an den Ortsnamen wurden aus kleinen bemalten Wunschkisten ein "Wald-Turm" gebaut. Fritz brachte den Begriff Heimat wieder ins Spiel und meinte, dass Heimat sehr individuell auch dort sei, wo ein Fahrrad vor der Haustüre liegt oder wo es Käsekuchen gibt.Es stellte sich auch die Frage, wie es denn sei, wenn Waldthurn nicht hier sondern in New York wäre. "Wer die Kunstwerke besichtigen will, soll sich ganz einfach mit uns in Verbindung setzen", meinte die Rektorin.Imposant waren der Sommerfest-Tanz mit den Mädchen der vierten Klasse und der vielstimmige Schulchor. Schulamtsdirektorin Beatrix Hilburger genoss die Veranstaltung in vollen Zügen. Der Elternbeirat um Simone Bergler sorgte für kulinarische Genüsse. Das obligatorische Fußballspiel der Buben auf dem Schulsportplatz gehörte ebenfalls dazu.