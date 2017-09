Vermischtes Waldthurn

19.09.2017

"Angetreten" heißt es um 6 Uhr am Samstag für die Jugendfeuerwehren aus Waldthurn, Lennesrieth, Waldkirch und Roggenstein im Gerätehaus der Waldthurner Wehr. In den folgenden Stunden haben sie viel Arbeit vor sich.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Waldthurner Jugendwart Josef Pflaum senior startete Andreas Gleißner von der Feuerwehr Waldkirch mit der Unterweisung zum Thema "Unfallverhütungsvorschriften". Daran schloss sich die Fahrzeugkunde an.Um 8 Uhr gab es für die Jugendlichen die erste kurze Pause. Der eigentlich für 8.27 Uhr geplante Brandeinsatz verzögerte sich angesichts des regnerischen Wetters - das "Holzlager" in Ottenrieth wollte partout nicht brennen. Nach längerem Bearbeiten des Brennmaterials loderten die Flammen schließlich doch, und die Übung konnte stattfinden.Gegen 10 Uhr übernahm Stephan Kraus, Bereitschaftsleiter des BRK Vohenstrauß, mit seinen Kollegen Andreas Gall und Josef Solfrank. Auf dem Plan standen die Grundlagen der Ersten Hilfe und die Zusammenarbeit der Rettungskräfte mit den Feuerwehren und der Polizei.Nach der Mittagspause wurde schon wieder der Alarm ausgelöst: Bei einem simulierten Verkehrsunfall mussten die Jugendlichen gleich mehrere Situationen meistern. Die Fahrerin des ersten Autos war im Schock weggelaufen, die Fahrerin des zweiten Autos saß hysterisch hinter dem Lenkrad. Deren Beifahrerin war nicht ansprechbar. In Zusammenarbeit mit Jasmin Janker (Helfer vor Ort, Georgenberg) und dem BRK mit Einsatzleiter Jürgen Sollfrank wurden die Verletzten unter Einsatz von Rettungsspreizer und Rettungsschere geborgen.Für die Teilnehmer war dieser Einsatz eine physische und psychische Herausforderung. Wie im richtigen Leben fanden sich auch hier Gaffer mit ihren Handys (Kameraden der Feuerwehr Pleystein) ein. Kaum zurück im Gerätehaus, schrillte der Alarm erneut. Gott sei Dank handelte es sich nur um einen Fehlalarm in der Schreinerei Bäumler. Schreinermeister Alois Bäumler führte die Gruppe durch seinen Betrieb. Er wies auf mögliche Gefahrenstellen wie Spänebunker und Lackiererei sowie die dafür vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen hin. Ein Pkw-Brand beim Badeweiher löste eine weitere Alarmierung aus. Das Feuer hatten die jungen Feuerwehrkameraden jedoch schnell unter Kontrolle.Bei der Schlussbesprechung, freute sich Bürgermeister Josef Beimler über die Ausbildung der Jugendfeuerwehren, die den Grundstock für die "ausrückenden Kräfte" bilden. Großes Lob gab es für die Hauptorganisatoren der Zwölf-Stunden-Übung, Jugendsprecherin Anna-Marie Holfelner und Valentin Reil.