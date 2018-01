Vermischtes Waldthurn

28.01.2018

Sie müssen sich wie Zauberlehrlinge fühlen. Zumindest die älteren Jäger. Was war das für eine Begeisterung vor 20 Jahren, als man endlich Wildschweine im Revier hatte. Heute ist das Tier jedoch nur noch eine Plage.

Oberfahrenberg. So sehr Plage, dass man sich wieder an den Saufang erinnert, eine umstrittene Lebendfalle. Kann dieser Saufang helfen, das Problem in den Griff zu bekommen? Forstdirektor Stefan Bösl sagt: "Ja." Er hatte keinen leichten Stand, als er im Gasthaus Weig Vertretern der Jagdgenossenschaften und der privaten Jägerschaft erste Erfahrungen des Forstbetriebs Flossenbürg mit Saufängen zu schildern versuchte. Peter Wild, Leiter der Hegegemeinschaft Vohenstrauß, meinte, einem waidgerechten Jäger "treibt es das Wasser in die Augen beim Wort ,Saufang'". Aber Bösl war überzeugend. Nach fast eineinhalb Stunden Vortrag und Diskussion sagte Wild: "Ich hab' meine Meinung geändert." Und da war er offenbar nicht der einzige.Die vom Wildschwein übertragene Afrikanische Schweinepest, die aus Richtung Osteuropa heranrückt, ist aktuell die größte Sorge, aber Bauern wie Norbert Gmeiner (Woppenrieth) treiben eher die immer teureren Schäden um, die das Schwarzwild auf Wiesen und Feldern verursacht. "Das ist bald nicht mehr zu bezahlen", warb er eindringlich für ein gemeinsames Vorgehen von privaten Jägern und Staatsforsten.Dieses gemeinsame Ausrücken war auch das Credo des Forstdirektors. Bösl wiederholte immer wieder, wie wenig zielführend die gegenseitigen Schuldzuweisungen seien. Schuldzuweisungen, wie sie den ganzen Abend immer wieder hin- und herflogen. Da beklagten die privaten Jäger, dass der Staatsforst den Wildschweinen eine bequeme Rückzugsstätte biete oder bei Drückjagden aus Waldschutzgründen nur Hirsch und Reh schießen lasse. Der Sprecher verwies seinerseits auf ein vollkommen übertriebenes Anfüttern, das teilweise solche Ausmaße angenommen habe, dass die Schweine das ganze Jahr über volle Futtertröge im Wald vorfänden und sich entsprechend vermehrten. Dazu komme der durch den Boom der Biogas-Anlagen explodierte Anbau von Mais: "Da müssen wir uns nicht wundern."Bösl sieht nur in einer Bündelung aller Möglichkeiten eine Chance, die Sache in den Griff zu bekommen. Und dazu gehört seiner Auffassung nach ebenso das Ansitzen der privaten Jäger wie revierübergreifende Drückjagden oder eben der Saufang. Mit dem Ansitz allein, so wichtig der sei, sei es ganz sicher nicht getan, sagte Bösl. "Auch Sie als private Pächter haben es eben nicht im Griff". Und Drückjagden seien nur revierübergreifend sinnvoll. Leider gebe es bis heute nicht eine einzige Anfrage nach einer solchen revierübergreifenden Jagd.Mit dem Saufang, dieser Lebendfalle zum anschließenden Abschuss der gefangenen Schweine, hat man heute kaum mehr Erfahrung. Die Methode ist umstritten, gilt als unethisch unter vielen Jägern. Und sie muss vor dem Bau genehmigt werden. Der Forstbetrieb Flossenbürg hat zwei Saufänge gebaut, eine teure Variante und eine mobile billigere. "Im Gegensatz zu den Horrorstories, die über diese Falle im Umlauf sind", habe man nach dem Fang kleinerer Rotten festgestellt, dass die Tiere nachts in den relativ großen Verschlägen vollkommen ruhig gewesen seien. Der Abschuss am folgenden Morgen sei "natürlich kein Mädchenpensionat", da müsse man ehrlich sein. In drei Minuten seien aber acht Schweine von zwei Jägern erschossen, und das verursache sicher nicht mehr Tierleid als eine Drückjagd.In dasselbe Horn stieß Josef Haberkorn, Schwarzwild-Beauftragter des Regierungsbezirks Oberpfalz: "Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen." Bösl wird nun als nächstes mit den Hegegemeinschaften eine gemeinsame Vorgehensweise diskutieren.