Bei der 1. Nordoberpfälzer Gesundheitsmesse gibt es nicht nur viele Informationen rund um Gesundheit, Fitness, Wellness & Co.: Es gibt auch jede Menge Top-Preise zu gewinnen.

Gutschein ausfüllen

Gewinner im Netz veröffentlicht

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Hotelaufenthalt in Marienbad, Neualbenreuth oder im Bayerischen Wald? Gesundheitstraining in einem Fitnessclub? Skifahren in Österreich? Vielleicht wollen Sie aber ganz einfach nur mal etwas ausruhen, wellnessen und die Seele baumeln lassen? Dann machen Sie beim großen NOGEM-Gewinnspiel mit! Mit etwas Glück ist Fortuna auf Ihrer Seite.Alle Besucher erhalten beim Bezahlen des Eintritts einen Gutschein, der als Teilnahme-Coupon gilt. Tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse ein und werfen Sie den Gutschein dann in die Lostrommel, die an der INFO der NOGEM aufgestellt ist.Am Sonntag, 24. September 2017, werden um 16.30 Uhr auf der Aktionsfläche die Gewinner der 35 Preise gezogen und bekanntgegeben. Außerdem werden die Gewinner von PERSANIS auf dem Postweg benachrichtigt. Die Gewinnernamen werden nach der Messe aber auch auf der Veranstalter-Homepage (www.nogem.de) veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Viel Glück!