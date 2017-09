Kinder sind die Zukunft

Vorträge für Eltern, Messeangebote für Kinder

KLINIKEN NORDOBERPFALZ AG:

DAK:



GESUNDHEITSAMT NEUSTADT-WEIDEN:

ATTRAKTIONEN:

Vortrag „Umgang mit digitalen Medien“Vortrag „Mamma, mein Kopf tut so weh“Vortrag „Wenn ich einmal krank bin – Kinderklinik mit Herz“- Vortrag zur Ernährung – speziell für Kinder- Elternberatung für Schwangerschaft und Elternzeit- Fotoaktion mit dem Maskottchen „Max der DAKs“- Armbrustschießen für Kinder- Maltisch- Mitmalbild zum Thema „Impfen“ Glücksrad für alle mitmalenden Kinder- Kinderballettvorführung „Mit B.l.S. durchs Leben tanzen“ der Ballettschule B.I.S. Silvia Neuhaus & Isabelle von Günther- Hüpfburg- Kinderschminken mit CT Creativ – und die Kleinen verwandeln sich zum Beispiel in eine Katze, einen Löwen, einen Tiger oder in ein anderes Tier. Am Samstag von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag von 13 bis 16 Uhr,