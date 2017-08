Noch bestimmen Lastwagen das Bild auf dem neuen Festplatz. Ab Freitag wird das anders sein. Dann startet das 119. Volks- und Schützenfest. Damit bis dahin alles steht, wird fleißig geschuftet.

Fahrgeschäfte für alle

Mass kostet 8,20 Euro

Das Festprogramm im Überblick Freitag, 11. August: Standkonzert am Alten Rathaus (16.30 Uhr), Festplatzrunde der Schützen und Ehrengäste (18 Uhr), Eröffnung durch OB Kurt Seggewiß (19 Uhr), danach spielen "Die Ganoven" im Festzelt. Samstag, 12. August: "Stieflziacha" im Festzelt. Sonntag, 13. August: "C'est la vie" im Festzelt (19. Uhr). Montag, 14. August: "Ö'ha" im Festzelt (19 Uhr). Dienstag, 15. August: Wahl der "Miss Weiden", dazu spielt "Gaudi Express" (19 Uhr). Mittwoch, 16. August: Familientag mit halben Preisen bei Fahrgeschäften (bis 20 Uhr), "D'Lausnigl" im Festzelt (19 Uhr). Donnerstag, 17. August: "Highline" im Festzelt (19 Uhr). Freitag, 18. August: "Brezensalzer" im Festzelt (19 Uhr), Feuerwerk (22 Uhr). Samstag, 19. August: "Die Ganoven" im Festzelt (19 Uhr). Sonntag, 20. August: "Montana" im Festzelt (19 Uhr). (jut)

Die Lücke zwischen Dotsch-Stand und Kinderkarussell ist nicht groß, vielleicht 15 Meter breit. Ein Lkw-Fahrer will mit seinem Anhänger rein, der ist 12 Meter lang. Gefühl ist gefragt. Der Fahrer lugt aus dem Fenster, sein linker Arm ebenfalls, die rechte Hand bleibt am Lenker. Rückwärtsgang rein, los geht's. Ein Kollege weist ein. "Passt", ruft der Mann draußen. Nach zwei Minuten steht die mobile Spickerbude auf ihrem vorgesehenen Platz. "Mit dem Auto einparken ist wie schlafen", sagt der Mann hinter dem Lenkrad lässig.Knapp die Hälfte der rund 50 Stände für das Volksfest der Feuerschützen sind bereits aufgebaut oder werden gerade hingestellt. Es wird geschraubt, gehämmert und geputzt. Wer nicht werkelt, ruht. Holzpaletten werden spontan zu Betten umfunktioniert. Hinter den ersten Buden staubt ein kleiner Bub mit seinem Radl über den Schotterplatz. Noch geht das, die hintere Hälfte liegt noch brach. Nur ein paar kleine Last- und Wohnwagen parken am Rand.Die restlichen Schausteller kommen demnächst, erklärt Ehrenschützenmeister Hans-Jürgen Rudnik, der in diesem Jahr Schützenmeisterin Carola Girisch als Organisator vertritt. "Ein großer Teil war gerade beim Volksfest in Grafenwöhr." In zehn Fahrgeschäften können sich die Gäste austoben. Kinderkarussell, Crazy-Ball, Star-Dancer, eine Geisterhöhle. "Es gibt für alle etwas", verspricht Rudnik, der das Fest bereits von 1988 bis 2010 organisierte.Betonpoller, Gitter und Security sollen für Sicherheit sorgen. "Es gibt Taschenkontrollen", teilt der Ehrenschützenmeister mit. "Hat jemand fünf Flaschen Schnaps im Rucksack, dann verweisen wir ihn vom Platz."Alkohol gibt's ohnehin im Festzelt von Gerhard Böckl. Die Mass Kulmbacher Festbier kostet heuer 8,20 Euro. Im letzten Jahr gab es den Liter für 7,90 Euro. Der Festwirt erklärt: "Dafür müssen die Leute für keine Band Eintritt zahlen." Er betont: Das Musik-Programm bietet einige Kracher. Unter anderem "Die Ganoven", "Highline" und "Stieflziacha". Rund 30 000 Euro gibt er für acht Tage Musik aus, verrät Böckl. "Die Gema-Gebühren werden jedes Jahr höher." Das müssten die Leute mit einberechnen. Bei dem hohen Aufwand und den großen Kosten relativiere sich der Bierpreis wieder. Und: "Bedenkt man, dass ein 0,3-Liter-Spezi im Wirtshaus auch schon 3,50 Euro kostet, ist die Mass günstig."Im 2000-Mann-Zelt hängen bereits die 36 Meter langen roten und weißen Tücher. "Für jedes einzelne braucht man eine ganze Trommel Waschmaschine." Acht Mitarbeiter schuften bis Freitag, ehe alles fertig ist, sagt Böckl. Gerade hängen sie die Kränze auf. 1,60 Meter groß, an jeden einzelnen bringen sie drei Blumenkörbe an. Auch der Fußboden wird die Tage gelegt. Das alles müsse erstmal nach Weiden gebracht werden. Mit fünf Sattelzügen und zehn Wohnwagen seien Böckl und seine Mitarbeiter angereist.Die Miss Weiden wird auch heuer wieder am Volks- und Schützenfest gewählt. Am Dienstag, 15. August, ab 19 Uhr ist es so weit. Gerhard Böckl freut sich drauf: "Es haben sich schon ein Haufen Mädels angemeldet."

Bild: Schönberger