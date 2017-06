(hcz) Als sich vor 102 Jahren die "Naturfreunde" in Deutschland als Touristenverband gründeten, hatte man in Sportverbänden noch den Treueschwur auf den Kaiser zu leisten. Bergsteiger mussten vor der Aufnahme in bürgerliche Vereine versichern, dass sie nicht der Sozialdemokratie nahestehen. Menschen jüdischen Glaubens wurden sowieso nicht aufgenommen. Und sozialdemokratische Wandergruppen waren von Hütten und Jugendherbergen ausgeschlossen. Die "Naturfreunde" sahen sich als Gegenpart zu diesen Verbänden und vertraten von Anfang an die Arbeiterschaft. Anlässlich der Wiedergründung vor 70 Jahren referierte nun Uwe Hiksch vor der Weidener Ortsgruppe.

Der Bundeskassier der "Naturfreunde", die in Deutschland 70 000 Mitglieder in 600 Ortsgruppen zählen, stammt aus Coburg, war zwei Amtsperioden Mitglied des Bundestags und arbeitet nun im Abgeordnetenbüro von MdB Annette Groth ("Die Linke"). Herbert Schmid, stellvertretender Ortsgruppenvorsitzender der Weidener "Naturfreunde", stellte ihn als gelernten Kaufmann, aktiven Kämpfer in der Friedensbewegung und stellvertretenden "Naturfreunde"-Landesvorsitzenden von Berlin vor.Hiksch blickte zurück auf die Zeit, als die "Naturfreunde" begannen, eigene Wanderheime zu bauen. Das bekannte Lied "Aus grauer Städte Mauern, so zieh'n wir in die Welt" beschreibe anschaulich, wie es der Masse der Arbeiter damals ging und wie sie sich nach Natur und frischer Luft sehnte. 1933 verboten die Nazis die "Naturfreunde".Der Experte betonte das politische Engagement seines Verbandes, der sich sanften Tourismus, Sport und Kultur auf die Fahne geschrieben habe. Verantwortungsvolles Reisen, internationale Solidarität, Ablehnung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stünden in der Satzung. Auch das Sportverständnis der Naturfreunde unterscheide sich von dem anderer Organisationen. Das "Besiegen" des Konkurrenten stehe nicht im Mittelpunkt. Anfangs seien Wettkämpfe sogar abgelehnt worden.Man müsse die "Naturfreunde" als "politischen Freizeitverband" sehen. Adolf Helgert, Herbert Reil und Alois Wolfram, drei hoch betagte "Urgesteine" der Weidener Gruppe, berichteten aus den Anfängen der "Naturfreunde"-Bewegung in der Max-Reger-Stadt und stellten fest, dass die Zukunft in der Arbeit mit Familien und Kindern,mit Migranten und in der Inklusion Behinderter liege.Hiksch stellte dazu fest, dass die Weidener "auf dem besten Weg" seien. Mit ihren türkischen Mitgliedern der Tanzgruppe "Fire of Hearts", mit ihren Kontakten zu tschechischen Jugendgruppen und mit dem gepflegten Wanderheim Trauschendorf seien sie bestens aufgestellt.Ortsgruppenvorsitzender Christian Weidner und Schmid dankten dem Referenten mit Weidener Porzellan und Wein aus der Partnerstadt. Weidner wies auf die nächsten Veranstaltungen hin. Am 13. Juli um 19 Uhr wird Linda Hamann im Wanderheim Trauschendorf einen Bildervortrag über Vietnam halten.