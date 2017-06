Weißer Zwirbelbart, rote Sonnenbrille, Hut: Paul Schäfers fällt auf. Der 71-Jährige liebt das Weidener Bürgerfest und reist jedes Jahr an - aus Österreich. Diesmal sogar mit leerem Koffer. Denn der Mann kehrt nicht nur mit schönen Erinnerungen zurück.

Weiden ist Weiden, egal ob in Österreich oder Deutschland. Paul Schäfers aus Weiden am See

Heuer kamen sie zu früh, die Mitarbeiter der Diakonie hatten noch nicht einmal alles aufgebaut. Erster Anlaufpunkt für Paul Schäfers und seine Frau ist immer der Flohmarkt. "Ich bin so ein Narr", sagt der Österreicher selbst. Er sei leidenschaftlicher Sammler, habe einen eigenen Flohmarkt in seinem Keller.Seit acht Jahren reist Schäfers aus Weiden am See in die Oberpfälzer Partnerstadt. Und kehrt mit jeder Menge Zeug zurück. Gerade hat er eine Vase gekauft. Die Einkaufstüte, die seine Ehefrau trägt, ist voll. Genauso wie ein Karton, der bereits im Hotel liegt. "Wir haben heuer extra einen großen, leeren Koffer mitgenommen." Denn: "Das hier ist ein Eldorado für mich."Heidi Weiß, ehrenamtliche Helferin bei der Diakonie dachte gestern noch an den Österreicher, sie habe sich gefragt, ob er denn heuer wieder komme. "Als ich ihn sah, habe ich mich riesig gefreut." Die beiden haben sich vor Jahren auf dem Flohmarkt kennengelernt. "Hier können echte Freundschaften entstehen", sagt Weiß. Und unter Freunden sind Späße erlaubt: "Er ist ein harter Verhandlungspartner", urteilt die Verkäuferin und lacht. Schäfers klärt auf: "Na, das geht schon moderat zu."Am Ende wird der 71-Jährige wieder sehr viel gekauft haben. Ihm gefalle das Angebot der Diakonie: "Da gibt's alles: Von Kleidung bis Klimbim." Seit Beginn des Jahres sei fürs Bürgerfest gesammelt worden, verrät Heidi Weiß. "Alles Spenden."Warum er jedes Jahr wieder komme, kann Schäfers sofort beantworten: "Das Musikangebot ist super und die Menschen unheimlich freundlich. Das ist immer ein Highlight." Vor zwei Jahren habe er sogar auf einer Bühne in der Innenstadt gesungen. Auch heuer ist er begeistert: "Das Wetter passt, die Musikkapellen sind sehr professionell. Es gibt nur Positives zu sagen."Mit einem Bus ist die Gruppe aus Weiden am See angereist. Dieses Jahr sind wieder mehr mitgefahren. Rund 25 Leute, schätzt Schäfers. "Wir finden es super, dass die Städtepartnerschaften so gepflegt werden. Wir genießen die Besuche in Weiden." Der Mann mit dem auffälligen Bart findet, dass er hier bisher "zu wenig" Freundschaften geschlossen habe. Er sei einfach kein Weinkenner. Wobei: "Bier verbindet auch, und das Bier in Weiden schmeckt mir sehr gut."