Nach über 33 Jahren trafen sie sich alle wieder: Jeder von ihnen wurde nach 1975 am Augustinus-Gymnasium eingeschult. Nun drückten sie erneut zusammen die Schulbank. Bei Besichtigung des ehemaligen bischöflichen Knabenseminars sowie des alten AGW kamen Erinnerungen an so manchen Streich hoch, etliche Anekdoten wurden erzählt. Den folgenden Gottesdienst gestalteten Pfarrer Alfons Forster, Klassenkamerad Diakon Johann Dimke, Mitschülerin Claudia Rayani-Girke und Mitschüler Georg Ram. Anschließend hatten sich die Klassenkameraden und vier der ehemaligen Lehrer, die teils weit angereist waren, im Postkeller viel zu erzählen. Viele haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ein Spendenkörbchen machte die Runde: 275 Euro sollen für die Renovierung der Sebastiankirche gespendet werden. Das Organisationsteam Thomas Brandel, Günther Dalles und Bertram Schlosser kündigte das nächste Treffen zum 35-jährigen Jubiläum an.