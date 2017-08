Ganz ungewohnte Perspektiven bot am Freitag der Aero-Club den 26 jungen Gästen, die beim Ferienprogramm des Stadtjugendrings einen Tag lang den Flugplatz in Latsch besuchten. Wer kann behaupten, er hätte schon einmal seine Schule aus Hunderten Metern Entfernung von oben gesehen? Oder das Schätzlerbad? Der erfahrene Pilot und Organisator des Abenteuers, Reinhard Kunert, steuerte die Kinder in seinem Motorflieger sicher über Weiden und erklärte ihnen die vielen kleineren und größeren Gebäude und anderen Sehenswürdigkeiten. Auf dem Flugplatz erhielten sie Erläuterungen über die Arbeit des Towers und besichtigten den Hangar. Schließlich bauten Teilnehmer noch Flugmodelle und erfuhren vom Piloten, weshalb ein Flugzeug überhaupt fliegen kann.