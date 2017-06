(hcz) Die Saison ist eröffnet: Die ersten Schritte im Storchengang für dieses Jahr machten Mitglieder des Kneipp-Vereins im Stadtbad. In der Kneipp-Anlage lassen sich, im frischen Wasser der Naab, wunderbar die von Pfarrer Sebastian Kneipp empfohlenen Gesundheitsübungen machen, sagte Vereinsvorsitzende Klara Hammer. Auch das "herrlich gepflegte Gelände mit reichlichem Grün" eigne sich hervorragend zum Entspannen und Loslassen. Es folgte ein Rundgang durch die städtische Freizeitanlage mit "Achtsamkeits-" und Yoga-Übungen.

Die Wassertretanlage und ein Armtauchbecken habe der Verein 2010/2011 auf Initiative von Egbert Wanninger geschaffen - in Zusammenarbeit mit dem Bauhof, der Stadtgärtnerei und den "Freunden des Stadtbads", berichtet Hammer.Die positiven Auswirkungen auf den Körper durch Wasseranwendungen würden seit Kurzem sogar an einem Lehrstuhl an der Charité in Berlin untersucht. 80 Mitglieder zähle ihr Verein in Weiden. Neben Tai Chi und Yoga werde es ab Herbst wieder "Indian Balance" und eine Nordic-Walking-Gruppe geben, kündigte sie an.