Der Arbeitskreis "StadtNatur" hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt grüner und natürlicher werden zu lassen. Mit guten Ideen möchten die Aktiven auch andere dafür begeistern. Bestehend aus Mitgliedern und Freiwilligen des Bundes Naturschutz und des Landesbundes für Vogelschutz, einigte sich der Arbeitskreis mit Nicole Merbald (LBV) in Gesprächen mit der Stadt darauf, vorerst kleinere gemeinsame Natur- Projekte zu verwirklichen. Eine erste Gelegenheit, tüchtig mit anzupacken, gab es nun unter Anleitung von Stadtgartenmeister Hans Gallersdörfer am Radweg Stormstraße.

Zusammen mit fünf Freiwilligen ging es Neophyten ("Japanischer Staudenknöterich") an den Kragen. Wichtig war es, die Wurzelstöcke der "grünen Fremdlinge" auszureißen. Das Wurzelstockmaterial wurde der Kompostierung zugeführt. Der Staudenknöterich verdrängt die heimische Flora. Auf die freigelegten Flächen säte man heimische Kräuter. Sträucher sollen noch im Herbst gepflanzt werden. Von nun an sollen auf diesem städtischen Grün entlang des Radweges die gemeine Klette, das Johanniskraut und Schlüsselblumen die Bürger erfreuen. Weitere Kleinprojekte werden noch im Herbst in der Hammerweg- Anlage in Angriff genommen.