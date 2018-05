Der ATC im AvD lädt am Samstag, 6. Mai, zum Oldtimer-Treffen in die Fußgängerzone ein. Die Veranstaltung lockt Liebhaber von Young- und Oldtimern und historischen Motorrädern an. Das Treffen mit Ausfahrt erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit.

Zuletzt waren bis zu 200 Fahrzeuge ab dem Morgen zu bestaunen. Am Vormittag findet dann eine Ausfahrt statt, an der zuletzt etwa die Hälfte der Teilnehmer mitfuhr. Die Fahrzeuge werden bei der Abfahrt beschrieben, vorgestellt und kehren am frühen Nachmittag wieder in die Fußgängerzone zurück. Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr die Präsentation zweier Fahrzeuge, die zuletzt durch die "Retro Classics Bavaria" im Schloss Dennenlohe bei einem "Concours d'Elégance" prämiert wurden. Der Dodge Victory Six aus dem Jahr 1928 von ATC-Mitorganisator Konrad Fischer erhielt dort eine begehrte Auszeichnung. Des Weiteren ist ein Chrysler Speedster ebenfalls aus dem Jahr 1928 zu sehen, der auf derselben Veranstaltung prämiert wurde. Das Fahrzeug gehört einem Fahrzeugenthusiasten aus der Region. Diese beiden Oldtimer sind während des ganzen Tages in der Fußgängerzone zu sehen. Die Organisatoren Präsident Manfred Gärber und Cheforganisators Konrad Fischer sind sich allerdings sicher, dass jeder Besucher Fahrzeuge sehen wird, die das Automobilherz höher schlagen lassen. Programm: ab 8.30 Uhr Eintreffen, ab 9 Uhr Weißwurstfrühstück, 11.15 Uhr Begrüßung und Aufstellung, 11.30 Uhr Start, 12 Uhr Fototermin, 12.30 Uhr Zwischenstopp mit Überraschung, 13.30 Uhr Ziel, 15 Uhr Preisverlosung.